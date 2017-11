QSC: Fällt die Aktie nun noch weiter zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

die QSC-Aktie konnte sich gestern etwas von ihrem am Mittwoch erreichten Tief erholen und damit ein erstes positive Signal setzen. Zu beachten ist jedoch, dass es nach einem neuen Tief nicht selten zu einem kurzen Rebound kommt und es anschließend noch weiter nach unten geht. In Anbetracht des aktuellen Chartbilds könnte in den nächsten Tag wieder vermehrt Druck auf die Aktie einwirken.

Einschätzungen zum Chart: Nächstes Kursziel könnte bei 1,45 Euro liegen!

Das derzeitige Jahrestief befindet sich nun nicht mehr weit vom aktuellen Kurs entfernt und durch die Unterschreitung der letzten Unterstützung haben sich die Verkäufer gut positioniert. Der Kursanstieg könnte demnach schon bald wieder vorbei sein.

Charttechnische Analyse: Spekulative Anleger könnten sich im Bereich der Unterstützung auf die Lauer legen!

Da abgesehen vom Abwärtstrend nur wenig entscheidende Faktoren auf den Kurs einwirken, könnte es sinnvoll sein, zunächst einmal abzuwarten und die weitere Kursentwicklung zu beobachten.

Ein Beitrag von Johannes Weber.