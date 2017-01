QSC: Eine gelungene Woche im Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Liebe Leser,

QSC ließ letzte Woche mit einer Übernahme und einem weiteren Auftrag aufhorchen. Die Nachrichtenlage im Überblick:

Gelungene Übernahme : Das Tochterunternehmen Q-loud hat das Kamerageschäft der Fast Forward AG übernommen, um mit dieser Technik die digitale Ablesung von Strom- und Wasserzählern zu ermöglichen. Die Verbrauchswerte sollen bei diesem Vorgehen durch eine nachträglich angebrachte Kamera ganz einfach erfasst werden. Die Versorger können über ein verschlüsseltes Portal auf die Daten zugreifen. Sicherheitsexperten warnen allerdings auch vor Risiken, die mit dieser Technik und allgemein dem „Internet der Dinge“ in Zusammenhang stehen.

Neuer Auftrag: Mit Schüco konnte QSC zudem sein Kundenportfolio noch bedeutend aufstocken. Denn der Vertrag mit einem der Global Player bei Tür-, Fenster- und Fassadensystemen ist langfristig ausgelegt und durchaus lukrativ. Schüco ist in mehr als 80 Ländern vertreten und erreicht jährliche Umsätze im Bereich von über 1,4 Milliarden Euro. Zusätzlich zu einer IoT-Plattform will QSC eine App zum Zugriff auf die firmeneigene Datenbank zur Verfügung stellen, die dann von den Schüco-Mitarbeitern genutzt werden kann.

Winken dem Unternehmen weitere lukrative Aufträge in naher Zukunft? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse