QSC: Digitalisierung in Action!

was letzte Woche bei QSC passierte, sorgte für einiges Aufsehen! Denn dessen Tochterfirma Q-loud begeisterte mit einer interessanten Idee zur digitalen Erfassung von Verbrauchszählern. Zudem will Q-loud eine weitere Kooperation mit dem Bielefelder Fenster- und Fassadenzulieferer Schüco eingehen. Was hat es damit auf sich?

Die Zukunft hält Einzug! Der Markt für IoT-Produkte ist riesig und in vielen Haushalten schon Realität. Denn die smarte Nutzung unserer Gebrauchsgegenstände ist über das Internet zu einem Kinderspiel geworden. Die Tochterfirma des deutschen IT-Spezialisten QSC, Q-loud, bietet einen sogenannten „Full-Stack-Service“, also ein Gesamtpaket zur Realisation von digitalen Geschäftsmodellen und zur Etablierung von entsprechenden Produkten für den Geschäftskundenbereich.

Mit Schock einen Schritt weiter! Q-loud hatte bereits mit einer interessanten Idee zur digitalen Erfassung von Verbrauchszählern überzeugen können und möchte nun in einem nächsten Schritt mit dem Bielefelder Fenster- und Fassadenzulieferer Schüco eine Kooperation eingehen bei der es um die zentrale Steuerung und Überwachung der von Schüco angebotenen Produkte geht. Aktuelle Zustandsinformationen zu beispielsweise Fenstern könnten damit transparent aufbereitet und systematisch protokolliert werden. Auch können diese Werte mit einer App ausgelesen werden.

QSC kann sich über das Interesse von immer mehr Unternehmen freuen, da die Digitalisierung konventioneller Gegenstände nun überall Einzug hält. Nicht zuletzt, da so laufende Kosten gesenkt werden können. Wir halten Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

