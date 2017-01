QSC: Diese Innovation IST sensationell!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung – dies sind die maßgeblichen Eckpfeiler der QSC-Unternehmensphilosophie im Bereich „Internet der Dinge“. Internet of Things (kurz: IoT) bezeichnet die intelligente Vernetzung physischer Gegenstände, um durch Kommunikation zum Beispiel via Internet Vorteile für den Benutzer zu ermöglichen. Dieses zukunftsträchtige Geschäftsfeld wird von QSC und dessen Tochterunternehmen engagiert betrieben und progressiv nach vorne gebracht.

Eine innovative Idee

Im Geiste dessen kündigte der deutsche IT-Dienstleister nun an, dass die Tochter Q-loud die Kameratechnologie des Münchner Tech-Unternehmens Fast Forward AG übernehmen will, um im Segment Energieeffizienz weitere Erfolge zu erzielen. Konkret soll es hierbei um die Ablesung konventioneller Verbrauchszähler bei Strom, Wasser, Gas sowie Öl gehen. Die Kamera könne an gebräuchlichen Zählern nachträglich angebracht werden, um die jeweiligen Zählerstände fotographisch zu erfassen und die vorhandenen Werte zu digitalisieren. Die Daten können im Anschluss verschlüsselt an eine von Q-loud entwickelte IoT-Plattform gesendet werden, wo sie vom jeweiligen Energie- bzw. Verbrauchsanbieter ausgelesen und ausgewertet werden.

Der Markt bekundet Interesse

Christian Pereira, Geschäftsführer bei Q-loud, betont das enorme Interesse des Marktes an der innovativen Technologie und gab hierzu zu Protokoll, dass „Transparenz und Management von Energie“ nur möglich sei, „wenn alle relevanten Daten sehr schnell erhoben werden“. Die Methode sei auch deshalb so vielversprechend, da sie sämtliche Verbrauchsarten mit einbeziehe.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

