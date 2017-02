QSC: Dank Datenschutz zu mehr Kunden?

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Liebe Leser,

was letzte Woche bei QSC passierte, dürfte so manche Neukunden interessieren. Sorgte doch die Information, dass der Internetdienstleister QSC sich mit dem Deutschen Datenschutzportal zusammen tut, für einiges Aufsehen! Kann man so das Vertrauen neuer Kunden gewinnen?

Interessantes Webtagebuch! Schon seit Dezember forciert der Internetdienstleister QSC Inhaltserweiterungen für den firmeneigenen Blog „Digitales-Wirtschaftswunder.de“, wo sich interessierte Leser anhand von Analysen und Studien Informationen über die Digitalisierung des Mittelstandes informieren können.

Berechtigte Zweifel? Gerade diese Zielgruppe hat jedoch scheinbar oft Zweifelten der Sicherheit der Digitalisierung, was es durchaus schwierig macht, den entsprechenden Markt zu erobern.

Ausbau! Letzte Woche hat QSC in einer Pressemitteilung verlauten lassen, dass man nun im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Deutschen Datenschutzportal dessen Fachdienste fortan kostenlos über das Onlinetagebuch vierteljährlich testen lassen will. Das Deutsche Datenschutzportal bietet beispielsweise neben Datenschutzerklärungen auch Schulungsunterlagen für Mitarbeiter an.

Kann QSC durch diese Kooperation das größte mögliche Hemmnis für potenzielle Kunden, nämlich die Frage nach der Sicherheit und nach dem Datenschutz ausschalten? Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse