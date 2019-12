QSC: Da sollte was drin sein!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Die Aktie von QSC hat im November rund fünf Prozent ihres Börsenwertes verloren. Die Papiere des deutschen IT- und IoT-Dienstleisters waren noch bei 1,24 Euro in den Vormonat gestartet, beendet haben sie diesen bei nur noch 1,19 Euro. Allerdings: Zuletzt konnte QSC wieder etwas zulegen, ausgehend von 1,17 Euro am Montag vergangener Woche bis zum Freitag immerhin um zwei Cent. Offensichtlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung