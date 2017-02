QSC: Ein Blick in die Bücher!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

wir haben uns zuletzt die Kursentwicklung aus der markttechnischen Perspektive angeschaut. Diese stellt sich als durchaus interessant dar. Die jüngste Erholung schürt Hoffnungen auf einen fundamentalen Turnaround. Das Unternehmen aus Köln befindet sich inmitten der Umstrukturierung und erste Erfolge sind bereits zu erkennen.

Umsätze konnten insgesamt nicht gesteigert werden

Die Umsätze konnten in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres insgesamt nicht gesteigert werden. Der Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrug 3,82 %. Die positive Entwicklung bei den Umsätzen ist lediglich im Bereich Cloud-Dienste zu erkennen, was aber an sich bereits schon ein positives Zeichen ist, da dieses Geschäftsfeld sich im Ausbau befindet.

Periodenverlust deutlich gesenkt

Zwar verzeichnete das Unternehmen auch in der betrachteten Periode einen Verlust von 74.000 Euro. Allerdings konnte das Minus im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich gesenkt werden. Und zwar um ganze 99 %. In Anbetracht des Periodenverlustes schauen wir uns das Kurs-Buch-Verhältnis an. Demnach wird das Unternehmen aktuell mit dem 1,87-fachen des Buchwertes an der Börse gehandelt. Für ein Unternehmen, das immer noch einen Periodenverlust verzeichnet, erscheint uns das KBV etwas hoch. Das KBV betrug im vergangenen Jahr 1,53. Das lässt sich womöglich durch die Eigenkapitalrendite erklären. Denn wie auch im Falle des Periodenverlustes konnte die negative EKR von -3,46 % auf -0,06 % im betrachteten Zeitraum enorm verbessert werden, bleibt aber immer noch im negativen Bereich.

Fazit

Der mögliche fundamentale Turnaround dürfte berechtigt sein, allerdings sind die meisten Fakten nun eingepreist. Erst die nächsten Zahlen dürften eine Aussage treffen, ob das Unternehmen fair bewertet ist. Sollte die EKR nur mäßig steigen, dass KBV jedoch überproportional, dann liegt unserer Meinung nach eine leichte Überbewertung vor. Aus der rein fundamentalen Perspektive dürfte das Kurs-Potential nach oben hin eher begrenzt bleiben.

