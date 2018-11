QSC: Alle warten auf die „große“ News

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

QSC (WKN: 513700) meldet heute Q3-Zahlen, die nicht schlecht ausfallen (u.a. Umsatz-prognoseerhöhung), aber alle Aktionäre warten auf eine andere News. Und zwar die über den Verkauf der in der Plusnet-Gesellschaft gebündelten Telekommunikationssparte, was für einen Geldregen sorgen könnte.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dürfte im Kurs noch viel Spekulation auf einen erfolgreichen (Teil)-Verkauf der TK-Sparte eingepreist sein. Anleger, die früh unserem Tipp gefolgt sind, können sich über zwischenzeitlich +30% Rendite nicht beschweren. Im Cloud-Geschäft berichtet QSC indes von einer anhaltend „hohen Wachstumsdynamik“ und liefert fantastische Zahlen.





Cloud-Geschäft zusehends Gewinntreiber

QSC meldet für die ersten drei Quartale einen (leichten) Umsatzanstieg von +4% auf insgesamt 276,4 Millionen Euro. Das EBIT liegt bei 7,0 Millionen Euro und damit auf Vorjahresniveau (6,5 Mio. Euro).

Der Umsatz in der TK-Sparte wuchs in den ersten drei Quartalen auf 151,9 Millionen Euro, was einem Plus von +11% entspricht, bei einem sinkendem Gewinn (von 30,7 auf 28,7 Mio. Euro). Das spricht nicht gerade für das TK-Geschäft, denn eigentlich wollte man laut Aussagen von Finanzvorstand Baustert das EBITDA über Umsatzwachstum steigern.

Interessant ist vor allem, wie sich im laufenden Jahr die Zusammensetzung des Gewinns verändert:

Outsourcing trägt einen stetig kleineren Teil zum Gewinnbeitrag bei (von 15,1 auf 8,9 Millionen Euro im Vorjahr), während sich das Cloud-Segment verbesserte von -0,4 auf 4,1 Millionen Euro.

Cloud-Geschäft stark und stärker – Umsatz für 2018 leicht höher als erwartet

Das Cloud-Geschäft wächst prozentual zwar deutlich langsamer als in der Vergangenheit, macht mit über 25 Millionen Euro Umsatz mittlerweile fast einen Zehntel des Gesamtumsatzes aus.

2017 kletterten die Cloud-Erlöse noch um die Hälfte und summierten sich auf knapp 28 Millionen Euro. Dabei war der Segmentbeitrag aus Cloud mit 0,5 Millionen Euro erstmals positiv. Nun liegt letzterer bereits für 9 Monate bei 4,1 Millionen Euro!

Für 2018 erhöhte QSC die Umsatzprognose leicht auf 360 Millionen Euro von zuvor 345 bis 355 Millionen Euro.

