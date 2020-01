QSC Aktie: Das sieht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Anleger von QSC konnten sich in den vergangenen Tagen über satte Kursgewinne freuen. In den letzten fünf Tagen konnte die Aktie des DSL-Netzbetreibers um mehr als zehn Prozent zulegen. Damit passiert das Papier gleich mehrere charttechnische Widerstände und befindet sich mit 1,23 Euro per Wochenschlusskurs auf einem sehr interessanten Niveau.

Jetzt wird es spannend!

Das Durchbrechen der Marke bei 1,20 Euro räumt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung