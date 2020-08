QSC-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Die QSC-Aktie hat den Aktionären in den vergangenen Jahren wenig Freude bereitet, zumindest wenn man als Anleger an steigenden Kursen interessiert ist. Die Corona-Krise hat den Kurs zusätzlich unter Druck gesetzt und Mitte März zum Rückfall auf ein Mehrjahrestief bei 0,75 Euro geführt. In der Folge hat sich die Aktie aber wieder deutlich erholen können, Ende Juni wurde ein 12-Monats-Hochb bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung