QSC Aktie: Weiter warten!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Wissen da einige mehr als andere? Am Freitag zeigte sich die QSC-Aktie fester und legte im Xetra-Handel signifikant zu. Dabei hatte es in den vorigen Tagen eher so ausgesehen, als ob wir hier ein bekanntes Muster sehen. Dieses läuft so ab: Es gibt Phantasie im Hinblick auf einen – für die Aktionäre günstigen – Verkauf der Telekommunikationstochter Plusnet GmbH. Der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.