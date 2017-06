QSC-Aktie: Was braut sich hier zusammen?

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Die Aktie von QSC hat seit dem 6-Monats-Hoch am 24.05. rund 10% an Wert verloren, auf Monatssicht können sich Anleger aber immer noch über einen Kursgewinn in Höhe von 21% freuen. Dabei wird QSC bei sinkenden Umsätzen zunehmend profitabel: Trotz eines Umsatzrückgangs von 10,3 Prozent wurde das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) um 8 Prozent auf 10,5 Millionen...