QSC Aktie: Verweis auf Studie!

Auch als QSC-Aktionär kann es interessant sein, in den „Blog“ des Unternehmens zu schauen. Ich weise darauf hin, dass ich bei QSC investiert bin. So ging es in dieser Woche im QSC-Blog um das Thema Cloud Services und IT-Transformation. QSC verweist dazu auf eine Studie der „Information Services Group“, der zufolge Lösungen im Bereich digitaler Arbeitsplatz die Kosten senken können. Außerdem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



