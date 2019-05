QSC Aktie: Ein Vertrauensbeweis erster Güte!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Der Schweizer Stahlkonzern Schmolz + Bickenbach will sich für die Zukunft aufstellen und die eigene IT-Umgebung konsolidieren und modernisieren. Hilfe bekommt das in Luzern sitzende Unternehmen nun von einem bekannten deutschen Digitalisierer.

Wie QSC am Montag mitteilte, werde man die IT des Stahlkonzerns auf Vordermann bringen. Im ersten Schritt sollen demnach die Digitalsysteme von vier der sieben Geschäftseinheiten in die Pure Enterprise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung