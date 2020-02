QSC Aktie: Ruft die 1,70 Euro Marke hier?

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

QSC Aktie | ISIN:DE0005137004 | WKN:513700

Aktuelle Situation im Tageschart in Euro: In den letzten zwei Handelstagen kam es zum kraftvollen Durchbrechen der 200-Tagelinie. Da die Bewegung sehr impulsiv erscheint, eröffnet sich nun das Potenzial, dass es in nächster Zeit Richtung bzw. zu den Hochpunkten von 2019 und 2018 gehen kann. Preislich reden wir von der Widerstandszone um 1,70 Euro. Vom aktuellen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



