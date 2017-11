QSC: Aktie nach Quartalsergebnissen mit Sprung nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

das Kölner Telekommunikationsunternehmen QSC hat am Montagvormittag die Zahlen per drittes Quartal veröffentlicht. Diese sind etwas gemischt ausgefallen, doch die angehobene Jahresprognose für den Free Cash-Flow stimmt Anleger womöglich positiv. Zudem hat das Segment Cloud erstmals einen positiven Quartalsertrag verzeichnet. Der Umsatz in dem von Anlegern derzeit stark beobachteten Segment stieg auf 8 Mio. Euro und war damit der höchste je erzielte Quartalsumsatz der Sparte. In den anderen Segmenten sieht es allerdings weiterhin nur verhalten aus.

Netto mit einem Plus dank geringerer Kosten

Das Segment Consulting verzeichnete einen Umsatz von 9,5 Mio. Euro. Hier entwickelte sich der Umsatz allerdings unter den Erwartungen und leicht unter dem Umsatz im Vorjahresquartal. Im Segment Telekommunikation, das QSC demnächst über eine eigenständige Tochter ausgliedern möchte, fiel der Umsatz um 11,32 % auf 46,4 Mio. Euro. Auch im Segment Outsourcing fiel der Umsatz um 9,67 % auf 24,9 Mio. Euro.

Insgesamt fiel der Umsatz des Konzerns per Q3 2017 damit von 95,8 Mio. auf 88,93 Mio. Euro. Ein Rückgang von fast 7 % im Jahresvergleich. Netto verdiente das Unternehmen trotz rückläufiger Umsätze 1,5 Mio. Euro nach einem Minus von 880.000 Euro im Vorjahr. Hier waren starke Kostenreduktionen ausschlaggebend. Der Free Cash-Flow war mit 2,3 Mio. Euro unverändert, die Jahresprognose wurde allerdings angehoben auf eine Spanne zwischen 10-11 Mio. Die übrigen Prognosen wurden bestätigt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.