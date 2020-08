QSC Aktie: Neuer Kunde Sachsenlotto!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Am Dienstag teilte die QSC mit, einen neuen Auftrag gewonnen zu haben. Der neue Kunde ist demnach „Sachsenlotto" bzw. mit vollständigem Namen: Die Sächsische Lotto-GmbH. Die wollen laut QSC ihre „komplette ERP-Landschaft" umbauen und haben damit QSC beauftragt. QSC teilt mit: Geplant ist demnach, bei Sachsenlotto „alle betriebswirtschaftlichen Prozesse" in eine zentrale „SAP S/4HANA-Umgebung" zu konsolidieren.



