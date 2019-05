QSC Aktie: Hammer Neuigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Was steckt hinter dem jüngsten Kurssprung der QSC Aktie? Dies: Das Unternehmen teilte mit, die bisher zu 100% gehaltene Tochter Plusnet GmbH vollständig zu verkaufen. In dieser Tochter hat die QSC ihr Telekommunikationsgeschäft gebündelt und die Frage ist natürlich, wie es bei QSC weitergeht, wenn diese wichtige Tochter vollständig verkauft wird. Doch was die Phantasie beflügelt, ist offensichtlich der Kaufpreis. Denn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



