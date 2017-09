QSC-Aktie: Gefangen im Seitwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Kommentar von Johannes Weber

Liebe Leser,

der vorherrschende Seitwärtstrend setzt sich nun wohl auch im Jahr 2017 weiter fort. Denn bisher gibt es keine charttechnischen Anzeichen für eine Trendumkehr. Im bisherigen Jahresverlauf pendelt die Aktie stets zwischen dem oberen und unteren Ende des Seitwärtstrendkanals hin und her.

Wie sehen die Szenarien aus? Seitwärtstrend dürfte sich wohl fortsetzen

Das wahrscheinlichste Szenario ist eine weitere Seitwärtsbewegung. In diesem Fall würden sowohl das Abwärtsrisiko als auch die Aufwärtschance begrenzt. Das Long-Szenario sieht dagegen einen Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 2,24 Euro bis 2,30 Euro vor. Dazu müsste die Aktie jedoch erst einmal den Widerstandsbereich anfahren, was einen Anstieg von rund 27 % erfordern würde.

Charttechnische Analyse: Wie wahrscheinlich ist ein Short-Szenario?

Ein Short-Szenario ist in etwa so wahrscheinlich wie das Long-Szenario. Um in den Short-Modus zu wechseln, müsste die QSC-Aktie auf rund 1,45 Euro hinabgehen und die dortige Unterstützung unterschreiten. Auf Tages-Basis ist die horizontale Unterstützung bei 1,66 Euro zunehmend relevant. Ein Durchbruch unter diese Marke könnte einen weiteren Kursrutsch begünstigen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei QCS?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur QCS-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Johannes Weber.