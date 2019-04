QSC Aktie: Eine tierisch geniale Sache!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Mit etwa 1.500 Filialen und circa 12.000 Mitarbeitern gilt sie als Europas größte Fachhandelskette für Tiernahrung: Jetzt will die Fressnapf-Gruppe mit Sitz in Krefeld ihre IT-Infrastruktur voranbringen, auch um das hauseigene Angebot an Online-Shops auszubauen. Bei der Wachstumsstrategie mit von der Partie: der IT-Dienstleister QSC.

Dieser hat nun im Rahmen einer Pressemitteilung einen Großauftrag des Franchise-Unternehmens vorgestellt. Demnach hat die Fressnapf-Gruppe QSC ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.