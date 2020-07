QSC Aktie: Anmerkungen zur jüngsten Übernahme!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Zum Monatsende ist es so weit: QSC hat mit Wirkung zum 31. Juli die vollständige Übernahme der „Incloud Engineering GmbH" (kurz „Incloud") mit Sitz in Darmstadt angekündigt. Incloud ist laut QSC im Bereich der Entwicklung von „Cloud- und Weblösungen, Mobile Apps sowie IoT-Produkten" tätig (IoT = Internet Of Things). Doch besonders groß ist Incloud nicht gerade: QSC teilt mit, dass die ...



