QSC-Aktie – 50-Tage-Linie geknackt! Fantasie in der Wolke!

Charttechnisch interessant! Nach einem erfolgreichen Test der unteren Begrenzung eines Abwärtstrendkanals konnten die QSC-Titel deutlich zulegen. So bildete sich eine lange weiße Wochenkerze im Kursverlauf. Auch die Umsätze zogen mit an. Die 50-Tagelinie konnte geknackt werden. Ein positives Signal, nachdem dieser gleitende Durchschnitt erst im Sommer 2019 nach unten verlassen wurde. Die 200-Tage-Linie ist nun in Reichweite. Diese notiert bei 1,52 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



