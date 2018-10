QSC: 12.11. neue Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Werden wir spätestens am 12. November Bescheid wissen im Hinblick auf einen möglichen Verkauf der QSC-Tochter Plusnet GmbH? Denn dann stehen die Zahlen zum 3. Quartal bzw. die 9-Monats-Zahlen bei QSC zur Veröffentlichung an. Und dann könnte man doch davon ausgehen, dass es auch ein Update im Hinblick auf einen möglichen Verkauf der Tochter Plusnet GmbH geben wird – in diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.