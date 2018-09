QR-Code-Zahlungsdienst von UnionPay erstmals in Eurasien eingeführt; starker Anstieg der Ausgabe von Karten

Tbilisi, Georgien (ots/PRNewswire) - Am 27. September hat UnionPayInternational Verträge zur Zusammenarbeit mit vier wichtigenInstitutionen aus Georgien, Usbekistan, Kasachstan und Russlandunterzeichnet. Der chinesische Botschafter in Georgien, Herr JiYanchi und der Vizepräsident der Zentralbank von Georgien, HerrArchil Mestvirishvili, waren zugegen und gratulierten. Herr CaiJianbo, CEO von UnionPay International sowie Führungskräfte derInstitutionen wohnten der Unterzeichnungszeremonie bei.Im Rahmen der Verträge gibt die Basisbank Diamond-Karten vonUnionPay in Georgien aus und wird im Lande erstmalig denQR-Code-Zahlungsdienst von UnionPay einführen. Die ATF Bank wird inden nächsten drei Jahren in Kasachstan 200.000 UnionPay-Kartenausgeben, erstmalig vor Ort den UnionPay QR-Code-Zahlungsdiensteinführen und ein örtliches E-Wallet-Produkt auf Grundlage dertechnischen Standards von UnionPay entwickeln. Die Bank Ipak Yuliwird in drei Jahren 500.000 UnionPay-UZ-Karten ausgeben und dieNutzung von UZ-Karten aus Usbekistan auf das globale Netzwerk vonUnionPay ausdehnen. Die Rosselkhozbank wird mit UnionPayInternational gemeinsame Marketingaktionen durchführen, um mehrrussische Kunden für UnionPay-Karten zu werben.Cai Jianbo sagte, dass mit dem konstanten Wachstum der Akzeptanzvon UnionPay in Eurasien die Fähigkeit von UnionPay steige, dieNachfrage nach Zahlungen aufgrund persönlichen Austausches zwischenChina und der Region zu decken. UnionPay beschleunigt auf Grundlageseines Netzwerkes der Annahme die örtliche Ausgabe vonUnionPay-Karten und die Einführung innovativer Produkte von UnionPay.Dies verbessert für Kunden vor Ort den Ablauf von Zahlungen undunterstützt die Modernisierung der Zahlungsbranche in der Region.UnionPay ist entschlossen, seine Vorteile bei Zahltechnik, Produkten,Standards und Netzwerk zu nutzen, um Partnern und Kunden vor Ortbessere Dienste zu eröffnen. Dies bedeutet, dass UnionPay: 1. dieZusammenarbeit bei Netzwerkbau und Standards fördert, um umfassendeZahlungsdienste zu ermöglichen; 2. grenzüberschreitendeZusammenarbeit bei der Annahme, Ausgabe und mobilen Zahlungenfördert, um den Zusammenschluss bei Zahlungen zu erleichtern; 3. dieZusammenarbeit bei Diensten wie Clearing, Datenanalysen undRisikomanagement fördert.Bis heute hat die Annahme von UnionPay in Zentralasien 70 %erreicht und man rechnet damit, dass sie innerhalb von drei Jahren 90% betragen wird. UnionPay wird zudem in Russland in diesem Jahr 100 %erreichen. Auf Grundlage der steigenden Annahme von UnionPay habensechs Länder in Zentralasien UnionPay-Karten ausgegeben und mehr alszehn Banken in Russland haben über 1,5 Millionen UnionPay-Kartenausgegeben. In manchen Ländern geschehen mehr als 90 % derTransaktionen mit örtlich ausgegebenen UnionPay-Karten lokal. Diesist Beleg dafür, dass Karten von UnionPay für Kunden vor Ort zu einerneuen Bezahloption werden. Zudem ist Russland zu einemDemonstrationsmarkt für die kontaktlose Zahlung von UnionPaygeworden. Dort akzeptieren mehr als eine Million POS-Terminals denmobilen QuickPass von UnionPay. Lokale Kunden können zudem in Kürzeden mobilen QuickPass-Dienst von UnionPay nutzen.In Georgien überschreitet die Akzeptanz von UnionPay 80 % und dieZahl der ausgegebenen Karten steigt fortlaufend. Ji Yanchi sagte,dass der Austausch in Wirtschaft und Handel zwischen China undGeorgien immer enger werde. Die enge Zusammenarbeit von UnionPayInternational mit örtlichen Finanzinstituten ist von Vorteil, da siebeim Zahlungsausgleich zwischen diesen Ländern hilft.Archil Mestvirishvili sagte, dass Firmen, Händler und EinwohnerGeorgiens bequeme Zahlungsdienste benötigen. Es wird begrüßt, dassUnionPay weitere mobile Zahlungsprodukte in Georgien einführt und diefinanzielle Innovation im Land fördert.In den fünf Jahren seit den ersten Anfängen der "Belt and RoadInitiative" hat UnionPay International umfassendere und breitereZusammenarbeit mit den einschlägigen Ländern und Regionen umgesetzt.Zum August dieses Jahres ist UnionPay in über 60 Ländern und Regionenvon "Belt and Road" verfügbar und bei mehr als 5,7 Millionen Händlernund an über 680.000 Geldautomaten zu nutzen. In der Region wurdenmehr als 35 Millionen UnionPay-Karten ausgegeben. Dies ist daszwanzigfache im Vergleich mit der Zeit vor der Initiative. UnionPayInternational hilft zudem 12 Ländern und Regionen von Belt and Roadbeim Bau örtlicher Switch-Netzwerke.Pressekontakt:Agnes Hou+86-21-2026-5843houlingwei@unionpayintl.comOriginal-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuell