QR-Code-Zahlungen von UnionPay in diesem Jahr für Kunden in Singapur verfügbar

In allen AsiaMalls-Einkaufszentren werden QR-Code-Zahlungen vonUnionPay angeboten.Singapur (ots/PRNewswire) - UnionPay International gab heutebekannt, dass sie mit der Bank of China-Niederlassung in Singapur(BOCSG) zusammengearbeitet haben, um noch in diesem Jahr dieE-Wallet-App von BOCSG auf den Markt zu bringen. Damit könnenBesitzer von UnionPay-Karten Zahlungen per QR-Code durchführen,nachdem sie UnionPay-Kreditkarten zur App hinzugefügt haben. UnionPayInternational und BOCSG haben außerdem mit Lianhe Zaobao kooperiert,um die BOC Zaobao-Karte und die BOC Zaobao-Debitkarteherauszubringen, um damit Kunden vor Ort mehr Einsparungen undVorteile zu verschaffen. UnionPay International ist außerdem einePartnerschaft mit dem AsiaMalls-Management eingegangen, damit dieQR-Code-Zahlungen mit UnionPay in allen ihren sechs Einkaufszentrenangeboten werden können."QR-Code-Zahlungen von UnionPay wurden bereits in Hongkong undMacau eingeführt. Dieses Mal werden wir einen weiteren großenDurchbruch in Singapur erzielen, der nicht nur beweist, dass UnionPaydie Einführung unserer QR-Code-Zahlungen weltweit beschleunigt,sondern auch zeigt, dass Innovation zu einem bedeutenden Impuls fürdie lokale Entwicklung chinesischer Finanzinstitute geworden ist, dieins Ausland gegangen sind", sagte Cai Jianbo, CEO von UnionPayInternational. "Zunächst werden wir die QR-Code-Zahlungen vonUnionPay bei Händlern für alltägliche Ausgaben fördern, um dievielfältigen Zahlungsanforderungen chinesischer Individualtouristenzu erfüllen. Damit schaffen wir gleichzeitig die Voraussetzungen fürdie Lokalisierung unseres Geschäfts in Singapur. Wir arbeitenaußerdem mit Kartenherausgebern auf verschiedene und flexible Art undWeise zusammen, damit QR-Code-Zahlungen mit UnionPay für mehr Kundenaußerhalb des chinesischen Festlandes verfügbar gemacht werdenkönnen.UnionPay beschleunigt die Lokalisierung ihres Geschäfts inSingapurSingapur ist eines der ersten südostasiatischen Länder, in denenUnionPay eine Präsenz aufgebaut hat. Inzwischen wird UnionPay beifast allen Geldautomaten und 90 % der POS-Terminals in Singapurakzeptiert. Da die Verwendung von UnionPay-Karten in Singapur immerpraktischer wird, haben vier lokale Banken mehrereUnionPay-Kartenprodukte herausgegeben, und immer mehr lokale Kundenmelden sich für UnionPay-Karten an und verwenden sie.BOCSG ist die Nummer 1 unter den Herausgebern vonUnionPay-Kreditkarten in Singapur. UnionPay International und BOCSGsind weiterhin eine Partnerschaft mit Lianhe Zaobao, der chinesischenVorzeigezeitung von Singapore Press Holdings eingegangen, um die BOCZaobao-Karte und die BOC Zaobao-Debitkarte zu lancieren. Die BOCZaobao-Kreditkarte ist die erste Diamantkreditkarte, die mit derkontaktlosen QuickPass-Funktion von UnionPay ausgestattet ist, die inSingapur herausgegeben wurde. Karteninhaber können problemlos miteinem einfachen Tap-and-Go-Schritt kontaktlose Zahlungen bei mehr als10 Millionen Händlern weltweit tätigen und dabei Rabatte auf LianheZaobao- und andere SPH-Abonnements sowie eine Vielzahl vonBarrabatten auf Kraftstoffe und Restaurants genießen.Die BOC Zaobao-Kreditkarte wird auch mit der von UnionPay undBOCSG gemeinsam entwickelten BOCSG E-Wallet-App kompatibel sein, diees den Karteninhabern ermöglicht, QR-Codes für Zahlungen zuerstellen.QR Code Zahlungen von UnionPay expandieren weltweitDie QR-Code-Zahlungen von UnionPay sind auf der ganzen Weltkompatibel, weil sie gemäß dem EMVCo-Standard für QR-Codes konformsind und durch den Einsatz der Token-Technologie sicherer sind. Mitder Lancierung der E-Wallet-App von BOCSG hat sich die Einführung derQR-Code-Zahlungen mit UnionPay im Ausland vom Service für chinesischeTouristen zum Service für lokale Kunden entwickelt.Kunden aus Singapur können QR-Code-Zahlungen in der lokalenBäckereikette BreadTalk, den Lady M- und Itacho Sushi-Restaurantssowie bei über 3 Millionen Händlern auf dem chinesischen Festland,bei der Colourmix-Kette in Hongkong und mehr als 100 Restaurants inMacau vornehmen. Ab dem nächsten Jahr werden sechs Einkaufszentrendes AsiaMalls Managements, die Hougang Mall, der Liang Court,TiongBahru Plaza, Tampines 1, White Sands und Century SquareZahlungen mit den QR-Codes von UnionPay unterstützen."Wir sind in der Lage, die Akzeptanz des UnionPay-QR-Codes fürgrenzüberschreitende Zahlungen in beträchtlichem Umfang in Singapurzu etablieren, indem wir die starke Präsenz von AsiaMalls im lokalenEinzelhandel nutzen und damit chinesischen Touristen sowohl inSingapur als auch in China das gleiche problemlose mobileZahlungserlebnis anbieten können. Es unterstützt außerdem dieEinführung von E-Wallet-Produkten von BOCSG und anderen lokalenHerausgebern und beschleunigt den Aufbau lokaler App-Szenarien unddie Förderung von Plattformen", sagte Cai Jianbo. Künftig wird derQR-Code für die Zahlung auch die Funktion eines Rabattcodes haben,mit dem Kunden mit nur einem Scan des QR-Codes Zahlungen tätigen undRabatte erhalten können.Pressekontakt:Agnes Hou+86-021-2026-5843houlingwei@unionpayintl.comOriginal-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuell