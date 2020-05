QPS gibt neue Testmöglichkeiten für Coronavirus/COVID-19 bekannt

Newark, Delaware (ots/PRNewswire) - QPS, ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das GLP-konforme präklinische und klinische Forschungsdienstleistungen für die Arzneimittelentwicklung anbietet, lanciert eine neu entwickeltes COVID-19-Testverfrahren, das ab Montag, 11. Mai 2020, zur Verfügung steht. QPS hat einen quantitativen Test mittels Polymerase-Ketten-Reaktion (QPCR) entwickelt und validiert, um aktive neue Coronavirus-Infektionen (COVID-19) zu identifizieren. Das Testverfahren ist in allen US-Bundesstaaten, die eine COVID-19-Testanmeldung verlangen, als CLIA-zertifizierter Test registriert. Nach einer Projektanlaufphase hat das Labor voraussichtlich eine Durchlaufrate von bis zu 15.000 Proben pro Monat aufweisen."Da dieses neuartige Coronavirus weiterhin die ganze Welt betrifft, besteht ein dringenderer Bedarf an verfügbaren, präzisen Testverfahren, mit denen Menschen untersucht werden und gegebenenfalls wieder sicher an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können", sagte John Kolman, VP und Global Head, Translational Medicine bei QPS."QPS ist gut darauf vorbereitet, Proben zu analysieren, von denen bekannt ist, dass sie entweder mit dem neuartigen Coronavirus kontaminiert sind oder sein könnten. Zunächst werden wir die Analysen im zugangsbeschränkten Bioanalyselabor auf unserem Campus in Newark, Delaware, durchführen, und wir werden diese Testmöglichkeit so schnell wie möglich auf unsere anderen Labors weltweit übertragen. QPS ist nun bereit, COVID-19-Proben zu verarbeiten und rasch Ergebnisse zu liefern, um lokalen und staatlichen Behörden oder lokalen Unternehmen zu helfen, COVID-19-Infektionen zu identifizieren", sagte John Kolman.INFORMATIONEN ZU QPS HOLDINGS, LLCSeit 1995 bietet QPS präklinische und klinische Forschungsdienstleistungen für die Arzneimittelentwicklung an. Als preisgekröntes führendes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Bioanalysen und klinischen Tests ist QPS bekannt für bewährte Qualitätsstandards, technisches Fachwissen, einen flexiblen Forschungsansatz, Kundenzufriedenheit und schlüsselfertige Labors und Einrichtungen. QPS verfügt über CLIA-zertifizierte und GLP-konforme Labors, die bereit sind, RT-qPCR/QPCR-Produkte im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus und COVID-19, serologische Testverfahren sowie Impfstoffentwicklungsprogramme zu beschleunigen. Mehr Informationen erhalten Sie unter https://c212.net/c/link/?t= 0&l=de&o=2800865-1&h=4234272962&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2 6l%3Den%26o%3D2800865-1%26h%3D2918123794%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.qps.com%25 2F%26a%3Dwww.qps.com&a=www.qps.com oder schicken Sie eine E-Mail an info@qps.com .QPS-KONTAKT:Name: Gabrielle Pastore Telefon: 1 302 635 4290 E-Mail: Gabrielle.Pastore@qps.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1166644/QPS_LLC_John_Kolman.jpg (https:/ /c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2800865-1&h=1856227221&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc %2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2800865-1%26h%3D1705422301%26u%3Dhttps%253A%25 2F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1166644%252FQPS_LLC_John_Kolman.jpg%26a% 3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1166644%252FQPS_LLC_John_ Kolman.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1166644%2FQPS_LLC_John_K olman.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/805158/QPS_Logo.jpg (https://c212.net/c/ link/?t=0&l=de&o=2800865-1&h=2996227904&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3 Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2800865-1%26h%3D3209615156%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.p rnewswire.com%252Fmedia%252F805158%252FQPS_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmm a.prnewswire.com%252Fmedia%252F805158%252FQPS_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnew swire.com%2Fmedia%2F805158%2FQPS_Logo.jpg)Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/81068/4595852 OTS: QPSOriginal-Content von: QPS, übermittelt durch news aktuell