QN Europe: Erfolgreich in die Selbständigkeit starten

Dublin (ots) - Die Direktvertriebsbranche wächst stetig - inDeutschland ebenso wie im gesamten europäischen Raum. Ganz vorn dabeiist das international tätige Unternehmen QN Europe. Das bewährteGeschäftsmodell bietet Vertriebspartnern eine Vielzahl von Produktenfür den Einstieg in die Selbständigkeit.Einer Studie der Universität Mannheim zufolge wurde im Jahr 2017alle drei Sekunden ein Produkt im Direktvertrieb verkauft. Imgesamten Jahr konnte die Branche europaweit demnach einenGesamtumsatz von über 17 Milliarden Euro verzeichnen. Das ist nocheinmal ein deutliches Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren. "Diesebeeindruckenden Zahlen lassen nur einen Schluss zu: Direktvertriebliegt im Trend", sagt Jerome Hoerth, der Geschäftsführer von QNEurope. "Unser Unternehmen bietet einen einfachen und vergleichsweiserisikoarmen Einstieg in den Wachstumsmarkt."QN Europe: Die Erfolgschance für JungunternehmerJunge Selbständige können heute eine Vielzahl von Kanälen nutzen,um Produkte zu vermarkten. Dazu gehören zum Beispiel Profile insozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram. QN Europe stellt einbreites Sortiment von attraktiven Produkten zur Verfügung, mit demdie Partner selbständig Geld verdienen können. Die beeindruckendePalette reicht von Kosmetikartikeln renommierter Hersteller überLuxusuhren von Bernhard H. Mayer bis hin zu Energy Drinks und anderenTrendprodukten.QN Europe unterstützt junge Erwachsene aber auch fachlich bei derGründung ihres eigenen Startups. Bei Seminaren und Schulungen werdenwichtige Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt. Außerdem gibt esviele Möglichkeiten, sich innerhalb der Community mit anderenJungunternehmern zu vernetzen. So werden die Chancen potenziert. Füreine wachsende Zahl von Berufseinsteigern wird auf diese Weise derTraum vom selbstbestimmten Leben als Unternehmer Wirklichkeit. ZurPhilosophie von QN Europe gehört die einfache Feststellung: Wichtigist, dass man an sich selbst glaubt."Streiche Sätze mit "wenn ... dann" aus deinem Wortschatz! Wernichts riskiert, der gewinnt nichts", sagt Jerome Hoerth. DerErfolgsunternehmer ist vor wenigen Jahren selbst als Quereinsteigerin den Direktvertrieb gekommen. Heute baut er für QN Europe, einTochterunternehmen der weltweit agierenden QNET Gruppe,Niederlassungen in ganz Europa auf. Das Geschäftsmodell setzt auchhier auf Empowerment. Damit liegt es ganz im Geist unserer Zeit.Junge Menschen experimentieren mit neuen Formen des Arbeitens undLebens. Wer im Direktvertrieb erfolgreich ist, kann seine Zeit selbsteinteilen und tagtäglich Verantwortung übernehmen.Pressekontakt:QNEUROPE Sales & Marketing LtdNiederlassung DeutschlandLilienthalstraße 30-3264652 Bensheimwww.qneurope.comOriginal-Content von: QN Europe, übermittelt durch news aktuell