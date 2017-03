QNLM leistet bedeutenden Beitrag zu Smog-Management

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Witterungsbedingungen verstärkenPekings gravierenden und - klimawandelbedingt - zunehmenden Smog. Am20. März wurde online eine Studie zu diesem Thema über Nature ClimateChange veröffentlicht. Angefertigt wurde die Studie im QingdaoNational Laboratory for Marine Science and Technology (QNLM). Sowohlder leitende Wissenschaftler Professor Cai Wenju, Hauptautor, alsauch Wu Lixin, QNLM Director, Akademiemitglied und Co-Autor - beidewirken zudem als Professoren an der Ocean University of China -,unterstreichen die weltweite Pionierstellung von QNLM im BereichForschung zum Thema Klimawandel.Professor Cai berichtet dem Journalisten, dass - obwohl man bisherannahm, dass Smog durch gasartige Schmutzstoffe aus demStraßenverkehr und industriellen Emissionen entstehen würde - derwitterungsbedingte Einfluss in diesem Zusammenhang nicht außer Achtzu lassen sei. Er erklärt, wenn Peking im Winter im Smogverschwindet, dann lassen der Nordwind an der Oberfläche und der Windaus Nordwest in der Troposphäre nach, während die Stratifizierung inder Atmosphäre ansteigt. Diese Witterungsverhältnisse sind imHinblick auf den Smog nachteilig - der Smog verschwindet nicht,sondern wird dichter.Die Studie belegt, dass sich solche Witterungsverhältnisse vor demHintergrund der globalen Erwärmung um 50 % häufen - im Vergleich zumvergangenen Jahrhundert um 80 % - und zudem länger anhalten. DieserTrend, der eng mit dem Austausch der Umgebungsluft verbunden ist, sozum Beispiel die rasche Erwärmung der Atmosphäre aufgrund globalerErwärmung und die nur noch mäßig ausgeprägten Winterwinde inOstasien, führt dazu, dass Peking immer häufiger in dichtem Smogverschwinden wird. Durch globale Erwärmung sind die Winterwinde inOstasien weniger ausgeprägt und zwar aufgrund der nachlassendenTemperaturunterschiede zwischen der Erdoberfläche und derMeeresoberfläche im Winter. Eine enorme Wärmekapazität im Ozean lässtdie Meeresoberflächentemperatur (sea surface temperature/SST)langsamer als die Erdoberflächentemperatur ansteigen. Währenddessenspielt das komplexe Zirkulationssystem im Westpazifik und imChinesischen Meer eine wichtige Rolle für die Regulierung der SST indieser Region.QNLM ist die erste Einrichtung in China, die eine Bewilligung fürein Pilotprojekt erhalten hat und fungiert als Schlüsselorganisation,die den nationalen Willen verkörpert und die Zuweisung globalerWissenschafts- und Technologieressourcen durch gemeinschaftlicheInnovationen optimiert, als Antwort auf die bedeutende nationalestrategische Nachfrage. Zur Unterstützung detaillierter Prognosen imZusammenhang mit der Meeresumwelt und dem Klimawandel, setzt QNLMseit kurzem bedeutende wissenschaftliche Projekte, darunter"Transparent Ocean", um. Gleichzeitig errichtet QNLM eininternationales Zentrum für Meeres- und Klimaprognosen und zwar inZusammenarbeit mit folgenden Einrichtungen: National Center forAtmospheric Research (NCAR), National Oceanic and AtmosphericAdministration (NOAA), Geophysical Fluid Dynamics Laboratory ofPrinceton University, Texas A&M University usw. Die präzise Prognoseund Bewertung von Meeresumwelt und Klima für künftige Dekaden werdendurch ein besonders leistungsstarkes Computerzentrum im QNLMabgegeben.Die Nachfrage nach koordinierter wissenschaftlicher Forschungwächst zunehmend. QNLM leistet einen Forschungsbeitrag zum globalenKlimawandel in Form einer umfassenden und gemeinschaftlichenInnovationsplattform. Professor Pan Kehou zufolge, Generalsekretärdes akademischen Komitees im QNLM, zeigt das QNLM fortwährendenEinsatz zur wissenschaftlichen Lösung der Probleme, die dasWohlbefinden der chinesischen Bevölkerung beeinflussen. Smog gehtzudem sämtliche Länder weltweit etwas an und QNLM sollte eineVorreiterrolle in Bezug auf internationale Zusammenarbeit mitwissenschaftlichen Forschungsinstituten anderer Länder und Regionenzur Energieeinsparung und Emissionsreduktion übernehmen, um so zueiner besseren Umwelt und der Entwicklung einer ökologischenZivilisation beizutragen.Pressekontakt:Frau XuTel.: 86 10 63075245Original-Content von: Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology (QNLM), übermittelt durch news aktuell