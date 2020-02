QNB ist weiterhin eine der Top-Bankenmarken in MEA mit einem Markenwert von 6,028 Mrd. US-Dollar

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Die QNB Group, das größte Finanzinstitut im NahenOsten und Afrika (MEA), ist weiterhin die wertvollste Marke in der MEA-Region inder Liste der Top-500-Bankenmarken und hat ihre führende Position unter denTop-500-Marken weltweit etabliert, wie aus dem jüngsten Brand Finance Global500-Bericht hervorgeht.Der Markenwert der QNB-Gruppe ist mit 6,028 Milliarden US-Dollar gegenüber demletzten Jahr um fast 20 % gestiegen. Der Brand Strength Index (BSI -Markenstärken-Index) von QNB steigt ebenfalls weiter auf 82 von 100, gegenüber79 im Jahr 2019, was auf die starke finanzielle Leistung und die wachsendeinternationale Präsenz der Group zurückzuführen ist.Im globalen Ranking behauptete die Marke QNB ihre Führungsposition und belegtePlatz 342, 63 Plätze besser gegenüber ihrem vorherigen Platz 405 unter denTop-500-Marken weltweit, während sie unter den Top-500-Bankenmarken weltweit aufPlatz 52 rangiert, gegenüber Platz 61 im Jahr 2019.Die Marke der QNB Group war weiterhin marktbeherrschend im MEA und bestätigteihr AAA-Markenstärke-Rating mit einer positiven Prognose, wodurch sie auch dieam höchsten bewertete Marke in Katar ist.Im Jahr 2019 erreichte der Nettogewinn der QNB Group 3,9 Milliarden US-Dollar,was einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während dieBilanzsumme seit Dezember 2018 um 10 % auf 259 Milliarden US-Dollar anstieg -eines der besten Ergebnisse in der Geschichte der QNB Group.Herr Yousef Ali Darwish, General Manager - QNB Group Communications, sagte: "Diekonzentrierten Anstrengungen und strategischen Initiativen, die wir 2019unternommen haben, ermöglichten es uns, unsere Markenstärke zu verbessern undunsere führende Position in der MEA-Region zu behaupten."Indem sie die Werte von QNB verkörpern, haben unsere hochkarätigen Mitarbeiterdaran gearbeitet, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, indem siemaßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen zur richtigen Zeit und amrichtigen Ort liefern, die unser Engagement für die Erfüllung derunterschiedlichen finanziellen Bedürfnisse unserer Kunden widerspiegeln."Herr Darwish fügte hinzu: "Die diesjährige beeindruckende Verbesserung desMarkenwerts und der finanziellen Leistung versetzte uns in eine starke Position,um das Wachstum in Südostasien weiter voranzutreiben und unsere Vision zuunterstützen, im Jahr 2020 eine führende Bank im Nahen Osten, Afrika undSüdostasien (MEASEA) und bis 2030 eine globale Ikone zu werden."David Haigh, CEO von Brand Finance, sagte seinerseits: "Als größter Kreditgeberin der Region ist die Qatar National Bank, die einen um fast 50 % höherenMarkenwert als ihr nächster Rivale verzeichnet, für ihre klare Führungsrollegegenüber ihren Konkurrenten zu loben. Der Markenwert von QNB ist seit 2018jährlich um 20 % gewachsen und hat sein Portfolio erweitert, um neue Märkte zuerschließen, mit einem bemerkenswerten strategischen Schwerpunkt aufSüdostasien. Wir freuen uns darauf, die Marke QNB zu beobachten, während sie2020 in unserem Brand Finance Banking 500 aufsteigt."Brand Finance, die weltweit führende Markenbewertungs- und Strategieberatung,ist das Unternehmen hinter dem Brand Finance Banking 500, einer Rangliste dergrößten Banken der Welt, die jedes Jahr in Zusammenarbeit mit The Banker, einerPublikation der Financial Times, veröffentlicht wird.Jede Marke wird auf der Grundlage einer Benchmarking-Studie der Stärke, desRisikos und des Zukunftspotenzials der Marke im Vergleich zu ihren Konkurrentenbewertet und eine Zusammenfassung misst die finanzielle Stärke und die Leistungder Unternehmen.Die Präsenz der QNB Group durch ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaftenerstreckt sich auf mehr als 31 Länder auf drei Kontinenten und bietet eineumfassende Palette fortschrittlicher Produkte und Dienstleistungen. DieGesamtzahl der Mitarbeiter beläuft sich auf mehr als 29.000, die an 1.100Standorten mit einem Geldautomatennetz von mehr als 4.300 Geräten arbeiten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1085276/QNB_Group_HQ.jpgPressekontakt:Maha Mubarak+974-4497-5704Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133107/4511074OTS: QNB GroupOriginal-Content von: QNB Group, übermittelt durch news aktuell