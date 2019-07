QNB-Gruppe: Finanzergebnis für die sechs Monate zum 30. Juni 2019

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - QNB, eine der führenden Banken imNahen Osten, Afrika und Südostasien (MEASEA), gab ihre Ergebnisse fürdie sechs Monate bis zum 30. Juni 2019 bekannt.In den sechs Monaten zum 30. Juni 2019 erreichte der Nettogewinn7,4 Mrd. QAR (2,0 Mrd. USD), was einem Anstieg von 4 % gegenüber demVorjahr entspricht. Die Bilanzsumme erreichte 887 Mrd. QAR (244 Mrd.USD), was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem 30. Juni 2018entspricht und den höchsten Wert darstellt, den der Konzern jeerreicht hat.Die Darlehen und Vorschüsse stiegen um 5 % auf 634 Mrd. QAR (174Mrd. USD), was zum Anstieg der Bilanzsumme beitrug. Die Zunahme imDarlehensbereich wurde hauptsächlich durch Kundeneinlagen finanziert,die bis zum 30. Juni 2019 ebenfalls um 5 % auf 646 Mrd. QAR (177 Mrd.USD) anstiegen. Starke Finanzierungsquellen halfen der QNB-Gruppe,die Darlehensquote zum 30. Juni 2019 bei 98,3 % zu halten, wodurchsie sich gut innerhalb des regulatorischen Grenzwerts befand.Das Verhältnis notierter Kredite zu Bruttokrediten betrug zum 30.Juni 2019 1,9 %, was auf das niedrigste Niveau unter denFinanzinstituten in der MEA-Region hindeutet und die hohe Qualitätdes Kreditbuchs der Gruppe und sein effektives Management desKreditrisikos widerspiegelt. Die konservative Unternehmenspolitik desKonzerns führte dazu, dass die Deckungsquote zum 30. Juni 2019 bei106 % blieb.Die Capital Adequacy Ratio (CAR) der QNB-Gruppe lag zum 30. Juni2019 mit 18,4 % über den regulatorischen Mindestanforderungen derZentralbank von Katar und des Komitees von Basel.Im ersten Halbjahr 2019 schloss die QNB erfolgreich dieSyndizierung ihrer dreijährigen vorrangigen langfristigenKreditfazilität in Höhe von 2,0 Mrd. EUR ab sowie erreichte denerfolgreichen Abschluss einer Anleiheemission in Höhe von 1,0 Mrd.USD und einer Emission von Formosa-Anleihen in Höhe von 850 Mio. USDim Rahmen des "Euro Medium Term Note"-(EMTN)-Programms auf deninternationalen Kapitalmärkten.Alle oben genannten Deals stießen weltweit auf großes Interessebei wichtigen globalen Investoren, was das Vertrauen der Investorenin die Finanzkraft der QNB-Gruppe und ihre Position als größtesFinanzinstitut im Nahen Osten und in Afrika widerspiegelt. Es zeigtauch ihr Vertrauen in die Strategie der QNB-Gruppe für die kommendenJahre.Die QNB setzte ihre herausragenden Leistungen fort und stand fürdie Region Naher Osten und Afrika (MEA) an der Spitze der Liste derTop 1000 Weltbanken des Banker-Magazins.Die QNB-Gruppe betreut einen Kundenstamm von 24 MillionenMenschen, die von 30.000 Mitarbeitern von mehr als 1.100 Standortenaus und durch 4.400 Geldautomaten unterstützt werden.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/945228/QNB.jpgPressekontakt:Yousef FakhrooTel.: +974-4497-5706Original-Content von: QNB Group, übermittelt durch news aktuell