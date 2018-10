QMC Telecom International gibt den Beitritt von Ricardo Zubieta als Chief Financial Officer bekannt

San Juan, Puerto Rico (ots/PRNewswire) -Zubieta war zuletzt bei Barclays tätig, wo er als ManagingDirector der Global Technology, Media & Telecom Group die GlobalTelecom M&A Practice von Barclays leitete. Er hat im Laufe seiner20-jährigen Karriere als Investmentbanker im Feld Telekommunikationumfassende Erfahrung in der Beratung der weltweit führenden globalenTelekommunikationsbetreiber und Unternehmen der drahtlosenInfrastruktur gesammelt.Zubieta verfügt über einen Ingenieursabschluss der PontificiaUniversidad Católica de Chile und einen MBA der Booth School ofBusiness der Universität Chicago."Wir freuen uns, Ricardo bei QMC als neuen CFO begrüßen zudürfen", erklärt Rafael Somoza, Co-CEO und Mitgründer von QMC."Ricardos umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Unternehmen derdrahtlosen Infrastruktur, sowohl bei strategischen als auch beiFinanzierungsinitiativen, wird QMC helfen, während wir in unserenächste Wachstumsphase eintreten und unsere Vision weiterverfolgen,die lautet: Wachstum fördern, Konnektivität ermöglichen, und dieBedürfnisse der Kunden erfüllen", ergänzt Co-CEO und Mitgründer JoseStella.Informationen zu QMC Telecom InternationalDie im Jahre 2008 in San Juan, Puerto Rico, gegründete QMC TelecomInternational ("QMC") ist multinationaler, unabhängiger Eigentümer,Entwickler und Betreiber von drahtlosen Infrastrukturen. DasUnternehmen entwickelt, besitzt, erwirbt und verwaltet Dachflächen,Makrostandorte, Small Cells und DAS-Lösungen in Brasilien, Kolumbien,Mexiko und Puerto Rico. QMC wird von einer Gruppe renommierterInvestoren unterstützt, zu denen Accel Partners, Housatonic Partnersund Grupo Santo Domingo zählen.Pressekontakt:Kontakt: Carmen Ortiz+1 (787) 632-2242Logo - https://mma.prnewswire.com/media/752551/QMC_Telecom_Logo.jpgOriginal-Content von: QMC Telecom International, übermittelt durch news aktuell