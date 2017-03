Die QIDF veröffentlicht eine Studie über die Ergebnisse und Erkenntnisse aus über 1.000 Tagen Filialhospitation in Regionalbanken im Rahmen der QIDF 360-Grad-Analyse

--------------------------------------------------------------zur QIDF-Homepagehttp://ots.de/MrkAp--------------------------------------------------------------Stuttgart (ots) -Öffentlichkeitswirksame Studien und Ergebnisse beziehen sich meistnur auf die Beratungsqualität in Form von Testkäufen, da dies dieeinfachste Form ist, um ein externes Bild zu zeichnen.Alternativ gibt es auch zahlreiche Studien, bei denen Kunden(meist repräsentativ) befragt werden, wie sie über aktuelleEntwicklungen denken bzw. welche Erwartungshaltung sie haben.Die QIDF wollte im Rahmen der vorliegenden Studie einen neuen Weggehen und hat über 1.000 Tage ausgewertet, an denen dieQualitätsmanager der Unternehmensberatung in den Filialen vonRegionalbanken zu Gast waren.Das Ziel dieser Hospitationen war es, die alltäglichenHerausforderungen im Filialvertrieb zu analysieren und den"Echtbetrieb" im Nachgang mit den anderen Bausteinen der360-Grad-Analyse abzugleichen.Die Kernbotschaften der Studie sind folgende:- Die Altersstruktur der Kunden ist in vielen Fällen bedenklich,da in jedem zweiten Fall die Kunden "Ü-66" sind.- Dazu kommt die Termintreue und die Terminquote. In den meistenFällen haben die Berater/-innen keine zwei Beratungsgesprächepro Tag.- Trotz der geringen Termintreue werden Kunden im Vorfeld derTermine nicht erinnert, was bei der gemessenen Terminquotezeitlich machbar wäre.- Dazu kommt die fehlende Gesprächsstruktur, die i.d.R. unnötigelange Gesprächszeiten zur Folge hat, die auch gleichzeitig zuselten zu Lösungen (in Form von Angeboten) führen. Diesefehlende Struktur und Effizienz macht es unmöglich, dievorhandenen Beratungsprozesse zu digitalisieren.Diese Erkenntnisse u.v.m. finden Sie in der beigefügtenPräsentation ab Seite 11ff. - bei vielen dieser Ergebnisse bietet dieDigitalisierung eine einmalige Chance, die Filialen kostengünstig undin kurzer Zeit wiederzubeleben.Gleichzeitig sind viele der Fehlentwicklungen nicht das Ergebnisder Digitalisierung, sondern werden nun vielmehr Versäumnisse derVergangenheit in der heutigen Zeit sichtbar, da sich die Weltweitergedreht hat.Über die Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in derFinanzberatung (QIDF):Die Gesellschaft für Qualitätsentwicklung (QIDF)(www.qualitaet-in-der-finanzberatung.de) ist eine unabhängigeUnternehmensberatung in der Finanzdienstleistungsbranche, welche sichauf die Beratungsqualität fokussiert und dabei am DIN-Regelwerk(aktuell der DIN SPEC 77222 - künftig die DIN-Norm 77230) orientiert.QIDF besteht aus drei Abteilungen: QIDF-Analyse, QIDF-Konzeption undQIDF-Training.Pressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbHKai Fürderer, GeschäftsführerMarkus Gauder, GeschäftsführerEberhardstr. 51D-70173 StuttgartTelefon 0711 / 553 249 90Email info@qidf.deInternet www.qualitaet-in-der-finanzberatung.deOriginal-Content von: Gesellschaft f?r Qualit?tsentwicklung in der Finanzberatung mbH, übermittelt durch news aktuell