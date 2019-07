QIA & Douglas Emmett erwirbt The Glendon - Los Angeles

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Qatar Investment Authority(QIA) und Douglas Emmett, Inc. (NYSE: DEI) gaben heute eine weitereAkquisition in Höhe von 365 Millionen US-Dollar durch ihreMulti-Milliarden-Dollar-Immobilienpartnerschaft bekannt. Diesejüngste Investition erfolgte durch den Erwerb von The Glendon, einerWohnanlage in Westwood mit 350 Wohnungen und rund 4.600 Quadratmeternmit Einzelhandelsgeschäften.Der UCLA Campus und das Ronald Reagan UCLA Medical Center inWestwood können vom The Glendon aus zu Fuß erreicht werden. Westwoodverfügt über mehr als 300 lokale Geschäfte und Restaurants sowie ca.158.000 Quadratmeter mit Bürohochhäusern der Klasse A, die zuvor ineiner Partnerschaft zwischen QIA und Douglas Emmett erworben wurden.In Westwood wird auch das Olympische Dorf 2028 beherbergt werden.Der Standort bietet eine ausgezeichnete Anbindung an die wachsendeBevölkerung des Gebiets von den primären Verkehrskorridoreneinschließlich der Autobahnen I-405 und I-10 sowie der für 2026geplanten Erweiterung der LA Metro Purple Line.QIA und Douglas Emmett haben bisher neun Bürogebäude in West LosAngeles am Wilshire Boulevard und in der Innenstadt von Santa Monicaerworben. Dies ist ihre erste gemeinsame Investition inWohnimmobilien.Das gesamte Büroportfolio von Douglas Emmett besteht aus 72Büroimmobilien mit einer Gesamtfläche von rund 171.000 Quadratmeternund erstklassigen Wohnanlagen in Los Angeles und Honolulu mit über4.000 Einheiten.Mit dem Ziel, in den kommenden Jahren in den USA 45 MilliardenUS-Dollar bereitzustellen, steht die Übernahme im Einklang mit derangekündigten Absicht von QIA, die Diversifizierung des Portfolios inden USA zu erhöhen. Mansoor Al-Mahmoud, CEO von QIA, kommentierte dieÜbernahme:"Wir freuen uns, mit Douglas Emmett einen vertrauenswürdigenPartner gefunden zu haben und unser bestehendes Immobilienportfolioin Los Angeles um eine hochwertige Wohnimmobilie zu erweitern."Herr Al-Mahmoud fügte hinzu:"Dies unterstreicht den Anspruch der QIA, unsere US-Investitionendeutlich zu erhöhen, und unser Vertrauen in die langfristigenMöglichkeiten, die Los Angeles und der Bundesstaat Kalifornienbieten."Jordan Kaplan, CEO von Douglas Emmett:"Die Übernahme von The Glendon bestätigt unser Engagement für denAusbau unserer Wohnplattform und unsere Präsenz in Westwood, derHeimat des Olympischen Dorfes 2028. Es war auch die perfekteGelegenheit, unsere Beziehung zu QIA auszubauen, einem beispielhaftenPartner, der unsere strategische langfristige Vision teilt."Informationen zur Qatar Investment Authority (QIA)Qatar Investment Authority ist ein weltweit führender Staatsfonds,der den zukünftigen Generationen von Katar Wirtschaftskraft bietet.Mit unserem Ziel, langfristige Investitionen und nachhaltigesWachstum zu diversifizieren und zu maximieren, leisten wir einenwichtigen Beitrag zur Verwirklichung der nationalen Vision von Katarfür das Jahr 2030. Mit unserem globalen Engagement und dem Engagementunserer Stakeholder sowie unserer nationalen und internationalenMitarbeiter arbeiten wir nach den höchsten finanziellen Standards undAnlagegrundsätzen. Unsere Investitionen sind sozial, wirtschaftlichund ökologisch verantwortlich, was über kurzfristige Renditenhinausgeht, da wir eine breitere, innovative und ausgewogeneEntwicklung anstreben. www.qia.qaInformationen zu Douglas Emmett, Inc.Douglas Emmett, Inc. (DEI) ist ein voll integrierter,selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilienfonds (REIT, RealEstate Investment Trust) und einer der größten Eigentümer undBetreiber von hochwertigen Büro- und Mehrfamilienhäusern in denführenden Teilmärkten an der US-Westküste in Los Angeles undHonolulu. Douglas Emmett konzentriert sich auf den Besitz und denErwerb eines erheblichen Anteils an ausgesuchten Büroimmobilien understklassigen Mehrfamilienhäusern in Stadtvierteln mit extremenVersorgungsengpässen, hochwertigem Executive Housing und wichtigenLifestyle-Annehmlichkeiten. Weitere Informationen über Douglas Emmettfinden Sie auf unserer Webseite unter www.douglasemmett.com.Haftungsausschluss:Einige der Aussagen in dieser Pressemitteilung könnenzukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen über zukünftige Erwartungensein, die auf derzeit verfügbaren Informationen basieren. SolcheAussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Faktorenwie die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen,zukünftige Marktbedingungen, ungewöhnliche katastrophaleSchadensereignisse, Veränderungen an den Kapitalmärkten und andereUmstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oderErgebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwartetenabweichen. QIA übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder des aktualisierten Status solcher Aussagen. Daher sind QIA und seine verbundenen Unternehmen in keinem Fall gegenüber irgendjemandem für Entscheidungen oder Maßnahmen haftbar, die in Verbindung mit den Informationen und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen oder ergriffen werden, oder für damit verbundene Schäden.