QIAGEN und Clinical Genomics kooperieren bei Flüssigbiopsien zur Überwachung des Krankheitsverlaufs bei Darmkrebspatienten

Hilden, Deutschland; Germantown, Maryland (USA), und Bridgewater, New Jersey (USA) (ots) -Praktischer Bluttest nutzt neuartige Technologie zur Erkennung vonwiederkehrenden Tumoren anhand zirkulierender DNAQIAGEN (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) und ClinicalGenomics, ein privates Unternehmen, das evidenzbasierte Diagnostikafür Darmkrebs entwickelt, gaben heute die Integration desProbenentnahme-Systems PAXgene® Blood ccfDNA Tube* in Colvera(TM),einem von Clinical Genomics entwickelten Test auf wiederkehrendenDarmkrebs, bekannt. Die Flüssigbiopsie-Lösung Colvera wurdeentwickelt, um eine einfache und zuverlässige Überwachung vonPatienten auf wiederkehrenden Darmkrebs anhand einer gewöhnlichen, inder Arztpraxis entnommenen Blutprobe zu ermöglichen."Der Colvera-Test bietet eine einzigartige Möglichkeit,Darmkrebspatienten auf bequeme, nichtinvasive Weise zu überwachen,indem er methylierte zirkulierende Tumor-DNA erkennt, die auf dieRückkehr eines Tumors hindeuten kann. Wir freuen uns, gemeinsam mitClinical Genomics das Spektrum an Vorteilen zu erweitern, dieFlüssigbiopsien bieten. Gerade für Patienten in der Onkologie, aberauch in anderen Medizinbereichen, bergen sie enorme Potenziale fürdie Verbesserung der Lebensqualität", so Thierry Bernard, Senior VicePresident und Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik beiQIAGEN."Wir sind sehr erfreut, den hochautomatisierten QIAsymphonyPAXgene Blood ccfDNA Workflow für die Entnahme und Weiterverarbeitungvon Colvera-Proben einsetzen zu können. Als langfristiger Geschäfts-und Forschungspartner von QIAGEN setzen wir großes Vertrauen in dieseneue Lösung", sagte Dr. Lawrence LaPointe, CEO von Clinical Genomics."Wir freuen uns, das PAXgene-System als Front-End-Lösung einführenund Ärzten so die Möglichkeit zu geben, Darmkrebspatienten denColvera-Test so angenehm wie möglich anbieten zu können. PAXgeneermöglicht eine einfache Blutentnahme in der Arztpraxis, ohne weitereVerarbeitungsschritte vor Ort. Gegenüber unseren alternativenMethoden der Probenentnahme bedeutet dies einen großen Fortschritt."Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier http://ots.de/KWcrfK