QIAGEN tritt CANCER-ID Konsortium für Flüssigbiopsie-Workflows bei / Öffentlich-private Partnerschaft strebt Standardisierung und klinische Validierung blutbasierter Biomarker an

Hilden, Deutschland, und Germantown, Maryland (USA) (ots) - QIAGENN.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute seinenBeitritt zu CANCER-ID bekannt, einem öffentlich-privaten Konsortium,das sich die Entwicklung von Standardprotokollen und die klinischeValidierung blutbasierter Biomarker bei Lungen- und Brustkrebs zumZiel gesetzt hat.Flüssigbiopsien ermöglichen die Behandlung und Überwachung vonKrebserkrankungen durch den Nachweis zirkulierender Tumorzellen undtumorspezifischer Nukleinsäuren in Blutproben. Ihr rasant zunehmenderEinsatz weckt den Bedarf an standardisierten Methoden und Workflows,um unzuverlässige oder sogar falsche Analyseergebnisse, wie zumBeispiel verzerrte Sequenzierdaten, zu vermeiden. Das CANCER-IDKonsortium, das sich aus 36 Partnern aus 13 Ländern zusammensetzt,ist ein Projekt der europäischen Innovative Medicines Initiative(IMI), das im Rahmen seiner Arbeit an der beschleunigten Entwicklungbesserer und sichererer Medikamente für Patienten auch klinischeStudien zu Flüssigbiopsiemethoden durchführen wird."QIAGEN freut sich, als Teil von CANCER-ID an der Entwicklung vonStandards und der Durchführung klinischer Validierungen mitwirken undso die großflächige Einführung zuverlässiger Molekularanalysen vonFlüssigbiopsien unterstützen zu können. Personalisierte Medizinbietet lebensrettende genomische Erkenntnisse, und blutbasierteBiomarker haben das Potenzial, die Diagnose und Patientenüberwachungdurch einen erheblich einfacheren Zugriff grundlegend zu verändern",erklärte Markus Sprenger-Haussels, Senior Director und Head of SampleTechnologies Life Sciences.