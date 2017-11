QIAGEN meldet Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2017

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Venlo, Niederlande (ots) -- Solide Performance im dritten Quartal 2017 in Einklang mit denfür das Gesamtjahr anvisierten Zielen:- Konzernumsatz $364,0 Mio. (+7% bei tatsächlichenWechselkursen); (+7% bei konstanten Wechselkursen (CER));bereinigter Konzernumsatz $364,4 Mio. (+8% bei tatsächlichenWechselkursen, +7% CER ggü. +7% CER Prognose)- Gewinn je Aktie $0,21; bereinigter Gewinn je Aktie $0,32($0,32 CER), bereinigter Gewinn je Aktie ohneRestrukturierungskosten $0,32 ($0,32 CER ggü. $0,32-0,33 CERPrognose)- Free Cashflow in Höhe von $146,1 Mio. in den ersten 9 Monatendurch $41 Mio. an Restrukturierungskosten beeinflusst- Solides Wachstum beim Sample-to-Insight-Portfolio, insbesondereder QuantiFERON-Test auf latente Tuberkulose wuchs mit über 25%CER stärker als für das Jahr geplant, ergänzt durch QIAsymphony,Human ID / Forensik sowie das Portfolio für Tests zum Nachweisvon Infektionskrankheiten- Der Aktienrückkauf über $300 Mio. wurde vor dem angestrebtenZiel Ende 2017 abgeschlossen- Neue Initiative in China zur Fokussierung auf Bereiche mit hohemWachstum und Straffung des Portfolios- QIAGEN bekräftigt für 2017 seine Prognose eines bereinigtenGewinns je Aktie vor Restrukturierungskosten von $1,25-1,27(CER) und eines bereinigten Umsatzwachstums von rund 7% CER ohneVeränderungen des Produktportfolios in ChinaQIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gabheute die Ergebnisse seiner operativen Tätigkeit für das dritteQuartal und die ersten neun Monate 2017 bekannt. Das Unternehmen hatseine Ziele, den bereinigten Konzernumsatz und den bereinigten Gewinnzu steigern, erreicht.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:http://ots.de/uLDI6