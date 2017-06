QIAGEN erweitert Biomarker-Portfolio zur stärkeren Verbreitung molekularer Diagnostika in der Immuno-Onkologie

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Hilden, Deutschland, und Germantown, Maryland (USA) (ots) -Neue Biomarker für Mikrosatelliteninstabilität (MSI) und MismatchRepair (MMR) bieten Option zur Ergänzung von QIAGENs NGS PanelsQIAGEN (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute denErwerb einer globalen Lizenz von der Johns Hopkins University fürBiomarker bekannt, die erwiesenermaßen eine wichtige Rolle bei derIdentifizierung von Krebspatienten spielen, die von neuen Therapienim Bereich der Immuno-Onkologie (I-O) profitieren könnten.Die Vereinbarung umfasst Rechte zu genetischen Biomarkern zurBeurteilung von Mikrosatelliteninstabilität (MSI) und Mismatch Repair(MMR) in allen Proben- und Zelltypen. QIAGEN kann damit -vorbehaltlich der Ausübung bestimmter Optionsrechte - molekulareTestlösungen auf Basis der Next-Generation-Sequencing (NGS) zurBestimmung des MSI- und MMR-Status vermarkten. Die Höhe der MSI unddes MMR spielt gemeinsam mit der Tumormutationslast (TMB) einewichtige Rolle bei der Identifizierung von Krebspatienten, die vonbestimmten Therapien der Immuno-Onkologie profitieren könnten. DieseTherapien ermöglichen einen neuen Ansatz bei der Behandlung vonKrebserkrankungen, indem durch den Einsatz von Medikamenten daskörpereigene Immunsystem stimuliert und beim Kampf gegen den Krebsunterstützt wird.QIAGEN hatte die Vereinbarung geschlossen, kurz bevor die FDA imMai 2017 eine I-O Therapie für die Behandlung von fortgeschrittenensoliden Tumoren mit MSI und MMR-Defekten zugelassen hatte. Dies wardie erste FDA-Freigabe für ein Krebsmedikament, das an dasVorhandensein eines Biomarkers statt an die Lokalisation des Tumorsim Körper knüpft. Die Johns Hopkins University ist seit langemVorreiter bei der Erforschung von der Verbindung zwischenMMR-Defekten und Krebs.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hierhttp://ots.de/gX1bDKontakte:Public Relations:Dr. Thomas TheuringerSenior Director Public Relations and Digital Communications+49 2103 29 11826Email: pr@qiagen.comwww.twitter.com/qiagenhttps://www.facebook.com/QIAGENpr.qiagen.comInvestor Relations:John GilardiVice President Corporate Communications and Investor Relations+49 2103 29 11711Email: ir@qiagen.comir.qiagen.comOriginal-Content von: Qiagen N.V., übermittelt durch news aktuell