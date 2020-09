QIAGEN N.V.: Ist die Aktie jetzt ein Buy?

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Mit deutlichen Zugewinnen beginnt QIAGEN N.V. den heutigen Handel. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund drei Prozent. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 42,40 EUR. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund sechs Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 45,00 EUR. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Wenn es danach geht, verläuft QIAGEN N.V. nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 38,76 EUR befindet. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

