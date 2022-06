QATAR KÜNDIGT EINE ÜBERBORDENDE HERBSTSAISON MIT KULTURELLEN ANGEBOTEN AN, DIE GÄSTE AUS ALLER WELT AUF DIE FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT KATAR 2022™ EINSTIMMEN

Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Mehr als eine Million Besucher werden von spektakulären Aufführungen, bahnbrechenden Museumsausstellungen, erstklassigen Modeschauen und vielem mehr begrüßtVollständiges kulturelles Angebot im Rahmen des neuen Qatar Creates One PassHeute Morgen wurde im M7 in Msheireb das völlig neue Format für Kunst- und Kulturprogramme in ganz Katar bekannt gegeben, mit der Umwandlung von Qatar Creates von einer begrenzten Anzahl von Veranstaltungen in eine ganzjährige nationale Kulturbewegung, sowohl für das lokale als auch das internationale Publikum. Qatar Creates wird nun das umfassende Instrument sein, das die Vielfalt kultureller Aktivitäten in Katar kuratiert, fördert und feiert, mit einem noch nie dagewesenen Programm hochkarätiger Veranstaltungen, Ausstellungen, Live-Shows und Eröffnungen, die alle auf den Beginn der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ und darüber hinaus ausgerichtet sind.Das neue Format Qatar Creates und ein Überblick über das kulturelle Angebot Katars für den Herbst 2022 wurden heute erstmals von Ihrer Exzellenz Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Vorsitzende der Qatar Museums und des Doha Film Institute und Ko-Vorsitzende von Fashion Trust Arabia, bekannt gegeben.Das beispiellose Herbstprogramm umfasst 17 Ausstellungen in fünf Museen und fünf kreativen Zentren, 10 hochkarätige Veranstaltungen, drei Live-Festivals, 15 Qatar Creates Lounges und über 80 öffentliche Kunstinstallationen im ganzen Land.Ihre Exzellenz Sheikha Al Mayassa sagte: „Während der Countdown bis zur Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft immer kürzer wird, freuen wir uns, einen Blick auf den Herbst 2022 in Doha werfen zu können, wenn der Kalender mit Museumsausstellungen, erstklassigen Modeveranstaltungen, spektakulären Musik- und Theatererlebnissen und atemberaubenden Ausblicken auf die aufregende kulturelle Zukunft, die Katar heute aufbaut, überfüllt sein wird."In seiner neuen Form ist Qatar Creates eine immerwährende kulturelle Bewegung, die die Vielfalt der kulturellen Aktivitäten in Katar kuratiert, fördert und feiert. Um Einwohnern und Besuchern eine einzigartige Möglichkeit zu bieten, in die unzähligen Kultur-, Freizeit- und Unterhaltungsangebote des Landes einzutauchen und sie in vollem Umfang zu erleben, hat Qatar Creates seinen neuen One Pass eingeführt, ein Online-Portal, das eine zentrale Anlaufstelle für alle kulturellen Angebote in Katar bietet.Ihre Exzellenz Sheikha Al Mayassa fuhr fort: „One Pass ist ein Tor zu Kunst und Kultur für alle unsere Einwohner und Besucher, die Zugang zu Museen, Veranstaltungen, Festivals, Theatererlebnissen und kulturellen Angeboten im ganzen Land haben, zusammen mit Vorteilen in den Bereichen Essen, Unterhaltung, Abenteuer und Mode. Indem wir dies alles mit dem One Pass zusammenbringen, hoffen wir, dass jeder die Möglichkeit hat, alles zu erleben, das Beste, was unser Land zu bieten hat, zu erfahren und Besucher zu Botschaftern zu machen, die ihre Erfahrungen weitergeben und immer wieder nach Katar zurückkehren wollen."Inhaber des Stufenpasses kommen in den Genuss von Vorteilen wie freiem Eintritt in alle Museen, Ermäßigungen bei Veranstaltungen und Aufführungen, in Restaurants und bei lokalen Einzelhändlern sowie von Privilegien in der ersten Reihe. Die Inhaber des Passes erhalten außerdem einen täglichen Newsletter mit Veranstaltungshinweisen und Zugang zu einem Online-Portal, das mit Inhalten über die Aktivitäten in Doha während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ gefüllt sein wird. Weitere Informationen über Qatar Creates und den One Pass finden Sie unter: www.qacreates.com (https://qacreates.com/en)Hinweise an die Redaktion:Informationen zu Qatar CreatesQatar Creates (QC) ist eine Kulturinitiative, die 2019 von Qatar Museums (QM) anlässlich der Einweihung des Nationalmuseums von Katar ins Leben gerufen wurde. QC ist ein jährliches Fest der Kunst, der Mode, des Designs, der Kultur und der Architektur mit einer einwöchigen Reihe von Gemeinschaftsveranstaltungen und -programmen, darunter Modenschauen, Ausstellungen, Führungen, Workshops und Podiumsdiskussionen. QC ist ein globales Gipfeltreffen für die kulturelle Innovationswirtschaft und dient als Plattform zur Förderung lokaler, regionaler und internationaler kultureller Perspektiven.Unter der Leitung Ihrer Exzellenz Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani verspricht Qatar Creates, lokale und internationale Talente zu präsentieren. Qatar Creates wird die besten Kultureinrichtungen Katars zusammenbringen, darunter das Museum für Islamische Kunst und den MIA Park, Mathaf: Arabisches Museum für moderne Kunst, Nationalmuseum von Katar, QM Gallery Al Riwaq, QM Gallery Katara, 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum, Dadu, Children's Museum of Qatar und das neu geschaffene Creative Hub mit Fire Station - Artists in Residence, M7, Tasweer Qatar Photo Festival und Liwan Design Studios and Labs.Qatar Creates 2022 wird das erste Jahr sein, in dem es zwei Ausgaben des Festes zur Begrüßung der Besucher während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ geben wird. In dieser Ausgabe werden auch die neuen Museen und Galerien von QM vorgestellt, darunter das Art Mill Museum, das Qatar Auto Museum und das Lusail Museum.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1833272/Qatar_Creates.jpgPressekontakt:Heba Salah,hebas@bljworldwide.com,+974 3077 8288Original-Content von: Qatar Creates, übermittelt durch news aktuell