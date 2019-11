Q3 2019: HelloFresh SE weiter mit hervorragenden Ergebnissen

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Berlin (ots) - HelloFresh SE, der weltweit führende Anbieter für Kochboxen,setzt mit dem zweiten profitablen Quartal in Folge seine äußerst starkeEntwicklung fort. Damit ist das Unternehmen auf dem Weg, die Gewinnschwelle aufBasis des bereinigten EBITDA, erstmals auch für das Gesamtjahr zu erreichen.Der Konzernumsatz im dritten Quartal stieg im Vorjahresvergleich um 45,8% aufEUR 441 Mio. (42,2% währungsbereinigtes Wachstum im Vorjahresvergleich; Q3 2018:EUR 302 Mio.). In demselben Zeitraum lieferte HelloFresh 68,9 Mio. Mahlzeiten an2,61 Mio. aktive Kunden in allen Märkten, in denen das Unternehmen weltweitaktiv ist. Obwohl das dritte Quartal für HelloFresh in der Regel saisonalschwächer ist, erreichte das Unternehmen auf Gruppenebene eine bereinigteEBITDA-Marge von 3,5%. Wie bereits im zweiten Quartal des Jahres, haben erneutbeide Unternehmenssegmente positiv zum bereinigten EBITDA beigetragen. ZentralerTreiber für das Umsatzwachstum sowie die Margenverbesserung ist primär dasKundenwachstum sowohl im US-Segment als auch im Segment International. BeideSegmente sind mit einer dynamischen Entwicklung aus den Sommermonaten gestartet,obwohl die Marketingausgaben im Verhältnis zum Umsatz erheblich gesenkt wurden.Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 2,6%, war das US-Segment zum zweiten Malin Folge profitabel. Das Segment International war im sechsten Quartal in Folgeauf bereinigter EBITDA-Basis profitabel und erreichte im dritten Quartal einehervorragende bereinigte EBITDA-Marge von 10,7%.Infolgedessen sind sowohl das bereinigte EBITDA als auch der Cashflow aus demoperativen Geschäft bereits für die gesamten ersten neun Monate des Jahres 2019positiv."Unser sehr starkes drittes Quartal unterstreicht, wie weit wir gekommen sind.Wir bieten unseren Kunden weiterhin eine ständig wachsende und verbesserteAuswahl an Gerichten und Produkten. Gleichzeitig haben unsere Kochboxen einenpositiven Einfluss auf die Umwelt. Sie verringern in erheblichem UmfangLebensmittelabfälle und CO2-Emissionen, die sonst für traditionelleLebensmittel-Lieferketten typisch sind. Zudem haben wir erneut bewiesen, dasswir unser Geschäft profitabel führen und gleichzeitig unseren Marktanteil unddie Zufriedenheit unserer Kunden steigern können", sagt Dominik Richter, CEO undMitgründer von HelloFresh.Wie bereits am 14. Oktober bekanntgegeben, hat HelloFresh die Prognose für dasGesamtjahr erhöht. Das Unternehmen erwartet aktuell ein währungsbereinigtesUmsatzwachstum von 31%-33% und eine positive bereinigte EBITDA-Marge von0,50%-1,75%.Änderungen im HelloFresh VorstandMit Wirkung zum 1. Januar 2020 wird US-CEO Ed Boyes, der seit sieben Jahren imUnternehmen tätig ist, weiteres Mitglied im Vorstand der HelloFresh SE. Erübernimmt die neu geschaffene Rolle des CCO. Seine Position als US-CEO übernimmtUwe Voss, der seit drei Jahren COO von HelloFresh in den USA ist.Pressekontakt:Saskia LeisewitzCorporate Communications ManagerHelloFresh Group+49 (0) 174 72 35 961sl@hellofresh.comwww.hellofreshgroup.comOriginal-Content von: HelloFresh SE, übermittelt durch news aktuell