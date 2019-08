Pyxus: Tacheles!

Weitere Suchergebnisse zu "Kinder Morgan":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Pyxus, die im Segment "Tabak" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.08.2019, 10:45 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 15.14 USD.

Unsere Analysten haben Pyxus nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für Pyxus liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pyxus vor. Aus Analystensicht erhält die Pyxus-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Pyxus damit 24,86 Prozent unter dem Durchschnitt (5,71 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Tabak" beträgt 3,05 Prozent. Pyxus liegt aktuell 22,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Pyxus ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Tabak) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,58 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,73 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.