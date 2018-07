Pythian erzielt Cloud-Migration-Partnerspezialisierung im Cloud-Partner-Spezialisierungsprogramm von Google

San Francisco (ots/PRNewswire) -Google Cloud erkennt das technische Können von Pythian und seinenachweislichen Erfolge bei der Cloud-Migration anPythian (http://www.pythian.com/), ein globales IT-Unternehmen,das Unternehmen dabei hilft, disruptive Datentechnologien zu besseremWettbewerb zu nutzen, gab heute bekannt, dass es dieCloud-Migration-Partnerspezialisierung imCloud-Partner-Spezialisierungsprogramm von Google erzielt hat. Durchdiese Partner-Spezialisierung (https://www.blog.google/products/google-cloud/building-a-better-cloud-with-our-partners-at-next-18/) hatPythian seine Expertise und seinen Erfolg im Aufbau vonKundenlösungen im Bereich Cloud-Migration mithilfe von GoogleCloud-Plattformtechnologie nachgewiesen.Das Cloud-Partner-Spezialisierungsprogramm von Google wurdeentwickelt, um Google-Cloud-Kunden qualifizierte Partnerbereitzustellen, die technisches Können und nachweislichen Erfolg imBereich spezialisierte Lösungen und Dienstleistungen demonstrierthabenPythian wurde die Partnerspezialisierung der GoogleCloud-Plattform für Cloud-Migration verliehen aufgrund desnachweislichen Erfolgs im Aufbau von grundlegenden Architekturen undder anschließende Migration der Arbeitslasten von einer bedeutendenAnzahl von Kunden von entweder On-Premise oder anderenCloud-Anbietern auf die Google Cloud-Plattform."Die Google Cloud-Plattform verändert die Art und Weise, wie dieWelt Geschäfte macht", sagte Vanessa Simmons, VP of BusinessDevelopment bei Pythian. "Als ein spezialisierter Partner für GoogleCloud-Migration können wir Kunden dabei helfen, den größten Vorteilaus dem gesamten Sortiment an neuen Technologien der GCP zu ziehen.Pythian hat über 20 Jahre Erfahrung mit Daten und grundlegendesWissen über die GCP, und dies bedeutet für unsere Kunden einenschnellen, einfachen und kosteneffizienten Umzug in die Cloud."Vor kurzem hat BBM Pythian ausgewählt, um dem Unternehmen dabei zuhelfen, seine missionskritische IT-Infrastruktur für Android-, iOS-und Windows-Kunden von den On-Premise-Rechenzentren für BBM vonBlackberry auf die Google Cloud-Plattform (GCP) in Asien zuverlagern.Um mehr über Pythians gesamte Palette von Expertendienstleistungen(https://pythian.com/google-cloud-platform/) für die GoogleCloud-Platform zu erfahren, einschließlich realer Anwendungsfälle undSpezialisierungen, besuchen Sie uns auf Google NEXT, 24. -26. Juli2018, im Moscone Center in San Francisco, Stand Nr. S1324. VanessaSimmons wird außerdem eine Sitzung mit dem Titel Solution SellingMindset - Moving from Product to Solution Selling am Montag, dem 23.Juli 2018, um 11:00 Uhr PDT (Zimmer 310-314) abhalten.Vanessa Simmons wird auf der Google NEXT für Interviews zurVerfügung stehen. Um ein Interview vor Ort zu buchen, rufen Sie bitte+1 613 897 9444 an oder schreiben Sie eine E-Mail ansimmons@pythian.com.Über PythianPythian ist ein globales IT-Unternehmen, das Unternehmen dabeihilft, disruptive Datentechnologien zum besseren Wettbewerb zunutzen. Unsere Dienstleistungen und Software-Lösungen entfesseln dieMacht von Cloud, Daten und Analytik, um bessere Geschäftsergebnissezu erzielen. Unsere 20 Jahre Erfahrung mit Daten, unser Engagement,die besten Talente einzustellen, und unser tiefes technisches undgeschäftliches Wissen ermöglichen es uns, unser Kundenversprechen zuerfüllen, durch den Einsatz von Technologie schneller bessereErgebnisse zu erzielen.Vanessa SimmonsVP, Business DevelopmentPythian+1-613-897-9444simmons@pythian.comLesley SlackMarketing Communications ManagerPythian+1-613-818-6855slack@pythian.comOriginal-Content von: The Pythian Group Inc, übermittelt durch news aktuell