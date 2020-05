Windischgarsten (ots) - 18 Beherbergungsbetriebe in der oberösterreichischen Urlaubsregion Pyhrn-Priel setzen neue Standards in Sachen Sicherheit und Service.Ein Zusammenschluss von 18 Hotels, Pensionen, Privatvermietern und Apartmentanbietern aus der Urlaubsregion Pyhrn-Priel beweist, dass der Sommerurlaub 2020 trotz Verboten auch ganz besonders gastfreundlich und serviceorientiert verlaufen kann.Gemeinsam mit dem regionalen Tourismusverband und der Agentur Vagabond-PR wurden unter dem Motto Pyhrn-Priel schafft Freiräume (https://www.ots.at/redirect/pyhrnpriel) Standards definiert, die weit über die behördlichen Vorgaben hinausreichen und außerdem ein kostenloses Plus an Serviceleistungen bieten."Pyhrn-Priel schafft Freiräume" - alle Leistungen im Überblick:- 70% Maximalauslastung: Um stets ausreichend Distanz bieten zu können, garantieren die Gastgeber eine Maximalbelegung von 70 %. - Check-In von Zuhause: Meldedaten können vorab übermittelt werden. An der Rezeption ist nur noch eine Unterschrift notwendig. - Frühstück, wo der Gast will: Auf Wunsch wird das Frühstück auch im Garten oder dem eigenen Zimmer serviert. Oder man lässt sich einen Frühstückskorb packen und frühstückt in der freien Natur. - Roomservice für alle(s): Was sonst nur in 5*-Hotel üblich ist, bieten die Freiräume-Betriebe aller Kategorien an: Soweit ein eigenes Restaurant vorhanden ist, können viele Speisen auch direkt aufs Zimmer gebracht werden - ohne zusätzliche Kosten. - Stay safe: Während des Aufenthalts ist eine ausreichende Anzahl kostenloser Behelf-Mund-Nasenschutzmasken, Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel garantiert. - Geänderte Stornobedingungen: Je nach Betrieb ist die kostenlose Stornierung bis 3,2 oder 1 Tag(e) vor Anreise möglich.Über "Pyhrn-Priel schafft Freiräume":"Mit dieser Aktion, wollen wir einen wichtigen Beitrag in Sachen Sicherheit liefern und uns außerdem als innovative Urlaubsregion präsentieren. Dank der großen Anzahl teilnehmender Betriebe können wir dieses Angebot in allen Kategorien und Preisklassen offerieren, was in dieser Form einzigartig ist. (Marie-Louise Schnurpfeil, Geschäftsführerin TVB Pyhrn-Priel)"Alle reden nur davon, was diesen Sommer im Tourismus nicht möglich sein wird. Stattdessen gilt es aber auf Basis der neuen Bedingungen serviceorientierte Ideen zu entwickeln. Deshalb haben wir von Vagabond-PR in enger Absprache mit dem TVB Pyhrn-Priel, das Konzept für "Pyhrn-Priel schafft Freiräume" kreiert." (Jörg Bertram, Inhaber Vagabond-PR)"Alle reden nur davon, was diesen Sommer im Tourismus nicht möglich sein wird. Stattdessen gilt es aber auf Basis der neuen Bedingungen serviceorientierte Ideen zu entwickeln. Deshalb haben wir von Vagabond-PR in enger Absprache mit dem TVB Pyhrn-Priel, das Konzept für "Pyhrn-Priel schafft Freiräume" kreiert." (Jörg Bertram, Inhaber Vagabond-PR)Pressekontakt:Vagabond-PRJörg BertramAusstellungsstraße 33/71020 WienTel.: +43 (0)1 225 63 52 68Mobil +43 (0)699 19 25 34 22E-Mail: mailto:office@vagabond-pr.comhttp://www.vagabond-pr.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66611/4609538OTS: Oberösterreich TourismusOriginal-Content von: Oberösterreich Tourismus, übermittelt durch news aktuell