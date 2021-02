Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die PyeongChang 2018 Legacy Foundation wird vom 7. bis 9. Februar im PyeongChang Alpensia Convention Center ihr drittes jährliches PyeongChang Peace Forum (PPF) unter der Schirmherrschaft der Gangwon-Provinz, des Landkreises PyeongChang und der Korea International Cooperation Agency abhalten.Thema: "Peace! Here and Now", das PPF 2021, das den dritten Jahrestag der Olympischen Spiele 2018 in PyeongChang markiert, wird Diskussionen über die Herausforderungen für die koreanische Halbinsel und den Weltfrieden in der einzigen geteilten Provinz der Welt mit führenden Politikern und Friedensstiftern inmitten einer noch nie dagewesenen Pandemie beinhalten."Action Plan: Peace New Deal", das Thema des Forums, behandelt fünf Kernthemen und Aktionspläne: Wirtschaft und Frieden; Sport und Frieden; DMZ-Friedenszone; UN Sustainable Development Goals (SDGs) und Frieden; und öffentliche Diplomatie und Frieden.Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, wird bei der Eröffnungsfeier am 7. Februar eine Begrüßungsansprache halten, gefolgt von besonderen Bemerkungen des Investmentexperten und Autors Jim Rogers, der als Co-Vorsitzender für das PPF fungiert.Am ersten Tag finden Sondersitzungen zum Friedensprozess im Nahen Osten und zu den Aussichten für ein Friedensabkommen auf der koreanischen Halbinsel sowie eine Sportsitzung statt, in der Strategien für eine erfolgreiche Ausrichtung der Olympischen Jugend-Winterspiele 2024 in Gangwon diskutiert werden.Das PPF wird am 8. und 9. Februar Diskussionen zu den fünf Hauptthemen durchführen. David Beasley, Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms, das 2020 den Friedensnobelpreis erhielt, und Professor Muhammad Yunus, Gründer der in Dhaka ansässigen Grameen Bank und Träger des Friedensnobelpreises 2006, werden an den Plenarsitzungen teilnehmen.Das PPF 2021 wird die neueste Informations- und Kommunikationstechnologie mit einer "Friedensplattform" nutzen, die sowohl Online- als auch Offline-Formate umfasst, um einem breiteren Publikum den Zugang zu ermöglichen. Die gesamte Veranstaltung wird live auf der offiziellen Website (http://ppf.or.kr/en/) und dem YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UChCcWvWIIq3K7eg9KNy_F-Q) gestreamt.Das Forum wird diese Gelegenheit inmitten des großen Übergangs einer Post-COVID-19-Ära nutzen, um das Thema der koreanischen Halbinsel und des Weltfriedens anzusprechen und globale Redner mit Publikum aus der ganzen Welt zusammenzubringen. Sie wird sich auch bemühen, ihre Reichweite zu vergrößern, damit die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus diesen Diskussionen in die Praxis umgesetzt werden können und Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft erhalten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1429342/PYEONGCHANG_PEACE_FORUM_2021.jpgPressekontakt:Jasmine Park+82-033-249-2146Jasmine.park201@gmail.comOriginal-Content von: PYEONGCHANG 2018 LEGACY FOUNDATION, übermittelt durch news aktuell