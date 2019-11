Pycnogenol® und Wechseljahresbeschwerden / Natürliche Hilfe für straffe Haut, besseren Schlaf und weniger Schwitzen (FOTO)

Oldenburg (ots) -Millionen Frauen befinden sich weltweit in der Menopause, auch Perimenopausegenannt, die die fruchtbaren Jahre der Frau beendet. Die damit verbundenenSymptome wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Schweißausbrüche oder trockeneHaut wirken sich häufig nachhaltig auf den Alltag und die Gesundheit derbetroffenen Frauen aus.Klinische Studien, die den Effekt des Extrakts aus der Rinde der französischenMeereskiefer als natürliche Alternative zur Linderung vonWechseljahresbeschwerden untersuchten, sprechen für sich: Pycnogenol® verbessertden Schlaf, reduziert Hitzewallungen und Schweißausbrüche. Außerdem wirkt ersich positiv auf die Elastizität, Straffheit und den Feuchtigkeitsgehalt derHaut aus. Erfreulicherweise ruft Pycnogenol® bei Frauen keine hormonellenWirkungen hervor.Pycnogenol® wirkt zudem gleich doppelt gut: Die im Extrakt enthaltenenWirkkomponenten sind in hohem Maße bioverfügbar und durch ihr Zusammenwirkenverstärkt sich zudem die Effizienz im Vergleich zu den Einzelwirkstoffen.Pycnogenol® reguliert menopausale StörungenEine japanische Studie mit 170 Frauen in der Menopause belegt eine signifikanteVerbesserung der menopausalen Symptome nach einer 12-wöchigen Einnahme vontäglich 60 mg Pycnogenol®. Die Ausprägung der Beschwerden wurde anhand derFragebögen Women's Health Questionnaire und Kupperman Index überprüft.Hinsichtlich der Linderung der Beschwerden wie Hitzewallungen, schnellesSchwitzen, Kältegefühl an Rumpf und Extremitäten sowie Atemlosigkeit warPycnogenol® dem Placebo nach vier und nach zwölf Wochen deutlich überlegen.Die in Pycnogenol® enthaltenen Procyanidine, Bioflavonoide und organischenSäuren wirken sich positiv auf die Funktionen der Gefäße aus. Aufgrund derverminderten Schweißausbrüche kam es auch zur positiven Beeinflussung weitererParameter, die die Befindlichkeit der Frauen maßgeblich widerspiegeln wieSchlaflosigkeit, Selbstwertgefühl, Konzentrationsfähigkeit und Depressionen.Zudem konnte in dieser Studie nachgewiesen werden, dass Pycnogenol® wederWachstums- noch Sexualhormonspiegel beeinflusst.Diese Studie unterstreicht vorangegangene Untersuchungen: So bestätigten 200gesunde Frauen in der akuten Phase ihrer Wechseljahre, dass eine sechsmonatigeEinnahme von 200 mg Pycnogenol® täglich vasomotorische, menstruelle und sexuelleProbleme, Schlafstörungen, Depressionen, Angstzustände undKonzentrationsstörungen deutlich linderte.(1) In einer italienischen Studie(2)konnte nachgewiesen werden, dass nach einer täglichen Einnahme von 100 mgPycnogenol® über nur acht Wochen signifikante Verbesserungen insbesondere vonSchmerzen jeglicher Art, Verdauungsproblemen und Hitzewallungen eintraten.Elastizität, Feuchtigkeit und Straffheit für die HautMit dem Beginn der Wechseljahre wird auch das Erscheinungsbild der Hautzunehmend beeinträchtigt. Die Haut verliert an Elastizität und wird zunehmendtrockener. Auch ein Dünnerwerden der Haut ist zu beobachten.Pycnogenol® ist das einzige wirksame Nahrungsergänzungsmittel, das nachweislichdie Produktion von Hyaluronsäure in der Haut von Frauen anregt und somit aufnatürlichem Wege das Feuchtigkeitsniveau der Haut verbessert. Außerdemstabilisiert Pycnogenol® die Barrierefunktion der Haut, was eine trockene Hautverhindert. In einer Studie(3) konnte die Hautelastizität bei den Frauen,gemessen mit einem Cutometer, durchschnittlich um 25 Prozent nach Einnahmevon Pycnogenol® gesteigert werden. Gleichzeitig verringerte sich dieHautermüdung im selben Zeitraum um 30 Prozent.Umfassende Informationen zu weiteren Studien sind in der Broschüre "Pycnogenolund Menopause" zusammengefasst. Diese Broschüre ist kostenfrei und ohneRegistrierung auf der Pycnogenol®-Website www.pycnogenol.de zum Downloadverfügbar.1 Yang HM, Liao MF, Zhu SY, Liao MN, Rohdewald P.: A randomised,double-blind, placebo-controlled trial on the effect of Pycnogenol®on the climacteric syndrome in peri-menopausal women. Acta ObstetGynecol Scand. 86(8): 978-85, 2007.2 Errichi S, Bottari A, Belcaro G, Cesarone MR, Hosoi M, Cornelli U,Dugall M, Ledda A, Feragalli B.: Supplementation with Pycnogenol®improves signs and symptoms of menopausal transition. Panminerva Med53(3 Suppl 1): 65-70, 2011.3 Marini A, Grether-Beck S, Jaenicke T, Weber M, Burki C, Formann P,Brenden H, Schönlau F, Krutmann J. Pycnogenol® effects on skinelasticity and hydration coincide with increased gene expressions ofcollagen type I and hyaluronic acid synthase in women. Skin PharmacolPhysiol. 25: 86-92, 2012Pressekontakt:ifemedi, Dr. Jörg Hüve0441-9350590, presse@medizin-ernaehrung.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuell