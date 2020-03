Pycnogenol® bei Diabetes: Signifikante Senkung des Blutzuckerspiegels durch Naturextrakt aus Meereskiefernrinde (FOTO)

Oldenburg (ots) - Rund sieben Millionen Diabetiker leben derzeit in Deutschland- 95 Prozent sind Typ-II-Diabetiker, mehr als die Hälfte sind über 65 Jahre alt.Bei einer Neuerkrankungsrate von täglich etwa 1.500 Diabetikern und derdemographischen Entwicklung schätzen Experten, dass im Jahr 2040 bis zu 12Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes leiden.(1) Der Diabetes ist keineharmlose Erkrankung, sondern beeinträchtigt die Lebensqualität der Betroffenenund kann zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen bis hin zu Nierenversagen,Amputationen oder Erblindungen führen.Beim Typ-II-Diabetes wird zwar Insulin produziert, jedoch verlieren dieKörperzellen die Insulinsensibilität oder aber die Produktion des Hormons istgestört. Hauptursachen sind Bluthochdruck, Adipositas undFettstoffwechselstörungen, alles Symptome des metabolischen Syndroms.Klinische Studien belegen jetzt die Wirksamkeit eines patentierten Extraktes ausder französischen Meereskiefernrinde (Pycnogenol®) bei der Vorstufe einerDiabeteserkrankung, dem sogenannten Prädiabetes, sowie einem manifestiertenDiabetes Typ II. Die hohe Konzentration und Vielfalt der enthaltenenBioflavonoide und Procyanidine wirken senkend auf den Glukosegehalt des Blutesund regulieren Glukosespitzen nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten.Studien bestätigen verzögerte Aufnahme von KohlenhydratenKohlenhydrate aus der Nahrung werden im Dünndarm hauptsächlich mithilfe desEnzyms Alpha-Glucosidase in Glukose gespalten. Nur dieser Einfachzucker kann inden Blutkreislauf übertreten. Pycnogenol® bindet an das VerdauungsenzymAlpha-Glucosidase und hemmt somit die Spaltung von Mehrfachzuckern in Glukose.Das unmittelbare Ergebnis ist ein langsamerer und weniger starker Anstieg desBlutzuckerspiegels, Zucker wird stattdessen über einen verlängerten Zeitraumnach den Mahlzeiten aufgenommen, was wiederum das Auftreten der typischenBlutzuckerspitzen nach den Mahlzeiten verhindert.(2)Analytische Vergleiche zur Alpha-Glucosidasehemmung legen nahe, dass Pycnogenol®im Vergleich zur verschreibungspflichtigen Medikation mit dem oralenAntidiabetikum Acarbose eine deutlich höhere Potenz aufweist.Pycnogenol® wirkt präventiv bei metabolischem SyndromIn einer Studie von Belcaro et al.(3) nahmen 173 Patienten mit metabolischemSyndrom teil, die alle fünf Risikofaktoren wie Fettleibigkeit, eineFettstoffwechselstörung mit Erhöhung der Triglyceridwerte, hohe LDL- undniedrige HDL-Werte sowie Bluthochdruck aufwiesen. 71 Patienten, die über sechsMonate Pycnogenol® einnahmen, zeigten nach drei und sechs Monaten deutlichverbesserte Blutzuckerwerte im nüchternen Zustand. Darüber hinaus konntensignifikant gesenkte systolische und diastolische Blutdruckwerte sowiereduzierte Cholesterin- und Triglyceridwerte, im Vergleich zur Kontrollgruppe,nachgewiesen werden. Der natürliche Extrakt kann aufgrund seinerantiinflammatorischen, antioxidativen und antihypertensiven Wirkungen typischediabetische Stoffwechselentgleisungen und Entzündungsreaktionenkontrollieren.(4)Weiterführende LiteraturDie jahrzehntelange Forschung mit mehr als 420 publizierten Fachartikeln, davon160 klinische Studien, bestätigt die hohe Sicherheit und Effektivität vonPycnogenol®.(5) Umfassende Informationen zu weiteren Diabetes-Studien sind inder Broschüre "Pycnogenol® und Diabetes" zusammengefasst. Diese Broschüre istkostenfrei und ohne Registrierung auf der Pycnogenol®-Websitehttp://www.pycnogenol.de zum Download verfügbar.1 Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2020. Eine Bestandsaufnahme.http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de2 Schäfer A, Högger P: Oligomeric procyanidins of French maritime pine barkextract (Pycnogenol®) effectively inhibit alpha-glucosidase. Diabetes Res ClinPract 77: 41-46, 2007.3 Belcaro G et al.: Pycnogenol® supplementation improves health risk factors insubjects with metabolic syndrome. Phytother Res 10: 1572-1578, 2013.4 Gulati OP: Pycnogenol® in Metabolic Syndrome and Related Disorders. PhytotherRes 2015;29;949-968.5 D'Andrea G: Pycnogenol: a blend of procyanidins with multifaceted therapeuticapplications? Fitoterapia. 2010 Oct;81(7):724-36. doi:10.1016/j.fitote.2010.06.011. Epub 2010 Jun 20.Pressekontakt:ifemedi, Dr. Jörg Hüve0441-9350590, presse@medizin-ernaehrung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58664/4543530OTS: IFEMEDIOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuell