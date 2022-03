PwC Women in Work Index 2022: COVID-19-Pandemie wirft Frauen auf dem Weg zu beruflicher Gleichstellung deutlich zurück

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Düsseldorf (ots) -PwC Women in Work Index sinkt erstmals seit Beginn der Erhebung / Frauen tragen Hauptlast der Coronavirus-Pandemie / Spitzenreiter Neuseeland, Luxemburg und Slowenien / Deutschland im unteren Mittelfeld / Beim Übergang zu Klimaneutralität droht weitere Benachteiligung von FrauenDie COVID-19-Pandemie hat die erzielten Fortschritte auf dem Weg zur beruflichen Gleichstellung von Frauen um mindestens zwei Jahre zurückgeworfen. Deutlich gestiegen sind unter anderem die geschlechtsspezifische Arbeitslosigkeit und der Anteil von Frauen, die aufgrund der Pandemie aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sind. Und: Beim Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft sind Arbeitgeber und Regierungen gefordert, die Weichen so zu stellen, dass Frauen ebenfalls von dem Wandel profitieren.Das sind einige der Ergebnisse des "Women in Work Index 2022" von PwC. Er basiert auf den aktuellsten verfügbaren Daten der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) von 2020 und bewertet die Beschäftigungssituation von Frauen in 33 OECD-Ländern. In den Index fließen fünf Kategorien ein: die Frauen-Erwerbstätigenquote, die Differenz zwischen der Erwerbstätigenquote von Frauen und Männern, die geschlechterspezifische Arbeitslosenquote, der Anteil von Frauen in Vollzeitbeschäftigung und das Lohngefälle von Männern zu Frauen ("Gender Pay Gap").Bei gleichem Tempo verdienen Frauen erst in 63 Jahren so viel wie MännerPwC erhebt den Women in Work Index inzwischen seit zehn Jahren. Seither war die Frauenerwerbstätigkeit in den OECD-Ländern langsam, aber stetig gestiegen. Im aktuellen Erhebungsjahr 2020 indes ist der Index erstmals gesunken, in den einzelnen Kategorien unterschiedlich stark: Die Frauen-Erwerbstätigenquote sank gegenüber 2019 um einen Prozentpunkt auf 69 Prozent, die geschlechtsspezifische Arbeitslosenquote stieg um einen Prozentpunkt auf 7 Prozent. Demgegenüber ist die Lohnlücke im ersten Pandemiejahr 2020 im Durchschnitt aller OECD-Länder von 15 auf 14 Prozent zurückgegangen.Petra Raspels, Head of People & Organisation bei PwC Deutschland und Europa, sagt: "Wenn die Angleichung der beruflichen Bedingungen von Männern und Frauen genauso weitergeht wie in den vergangenen zehn Jahren, dauert es 33 Jahre, bis die Frauen-Erwerbstätigenquote das Niveau der Männer erreicht." Und sie ergänzt: "Die Erwerbstätigenlücke wäre erst in 30 Jahren geschlossen, die geschlechterspezifische Arbeitslosigkeit in neun Jahren auf demselben Niveau angelangt. Dieselbe Vollzeitbeschäftigungsrate wie Männer würden Frauen sogar erst in 67 Jahren erreichen." Besonders auffällig: Bis Frauen dasselbe Lohnniveau wie Männer erreichen, würden bei gleichbleibendem Tempo noch 63 Jahre vergehen.Gender Pay Gap in Deutschland wächstDie Spitzengruppe des PwC Women in Work Index bilden 2020 dieselben fünf Länder wie im Vorjahr, allerdings in veränderter Reihenfolge: Der neue Spitzenreiter ist Neuseeland (2019: Platz 4), gefolgt von Luxemburg, Slowenien, Schweden und Island, dem Top-Platzierten von 2019. Deutschland liegt mit Rang 19 nach wie vor im unteren Mittelfeld (2019: Rang 19).Auch hierzulande drückte die Pandemie den Gesamtindex erstmals nach unten. Mit Blick auf die Einzelkategorien ist die Frauen-Erwerbstätigenquote für Deutschland im ersten Pandemiejahr 2020 mit 0,9 Prozentpunkten leicht gestiegen, auf 75,8 Prozent. Die Erwerbstätigenlücke sank von 8,6 auf 6,8 Prozent. Gestiegen ist hingegen die Frauen-Arbeitslosenquote (2,8 auf 3,4 Prozent), und der Anteil an Frauen in Vollzeitbeschäftigung sank von 63,7 auf 60,6 Prozent. Im Gegensatz zum Durchschnitt der betrachteten OECD-Länder wuchs in Deutschland das Lohngefälle von Männern zu Frauen um 0,9 Prozentpunkte auf 20,1 Prozent. Petra Raspels von PwC sagt: "Die Zahlen belegen, dass auch in Deutschland die Frauen einen Großteil der pandemiebedingten Belastungen tragen. Dabei sind berufliche Gleichstellung und mehr Frauen im Beruf auch hierzulande ein wichtiger Standortfaktor."Neben Gender Pay Gap droht 'Green Job Gap'Enorme Chancen für Volkswirtschaften und Arbeitskräfte weltweit bietet die Transformation hin zur Klimaneutralität. In allen OECD-Ländern entstehen künftig neue, "grüne" Arbeitsplätze - allerdings vorwiegend in wenigen Sektoren, insbesondere in Versorgungsunternehmen, im Bau- und verarbeitenden Gewerbe. In diesen Sektoren sind fast 31 Prozent der männlichen Arbeitskräfte in der OECD beschäftigt, gegenüber nur elf Prozent der weiblichen Beschäftigten. Ohne Gegenmaßnahmen droht sich die Beschäftigungslücke zwischen Männern und Frauen beim Übergang zu Netto-Null bis 2030 um 1,7 Prozentpunkte zu vergrößern. "Um neben dem Gender Pay Gap einen zusätzlichen 'Green Job Gap' zu verhindern, sind Wirtschaft und Politik gefordert, innerhalb der aktuellen ESG-Transformation die Gleichberechtigung und Repräsentation von Frauen in der Arbeitswelt deutlich zu verbessern", kommentiert Dr. Peter Gassmann, globaler ESG-Leader von PwC und Global Leader von Strategy&, der Strategieberatung von PwC.Mehr Diversity in Vorständen kann entscheidende Vorteile bringenDazu gelte es zunächst, so PwC-Expertin Petra Raspels, Einstiegshindernisse für Frauen in grünen Wachstumssektoren präzise zu ermitteln. Erforderlich seien zudem gezielte Weiterqualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen, ebenso ein vereinfachter Zugang zu Finanzmitteln für Unternehmerinnen. Unternehmen sollten zudem in Trainings- und Mentoringprogramme investieren. Konkret verweist sie auf bestehende Instrumente: "Das deutsche Kurzarbeitsprogramm bietet etwa die Möglichkeit, Arbeitnehmer:innen für eine Net-Zero-Welt zu requalifizieren." Gerade im Energiesektor seien Frauen auch in der Unternehmensleitung deutlich unterrepräsentiert. Dr. Peter Gassmann ergänzt: "Diverse Teams insbesondere auf Vorstandsebene ermöglichen Innovation und können Unternehmen bei den aktuellen Herausforderungen entscheidende Vorteile bringen."Fortschritte bei der Geschlechtergleichstellung rechnen sich auch auf Länderebene: Eine Erhöhung der Frauenbeschäftigungsquote in der gesamten OECD auf das Niveau Schwedens würde nach Berechnungen von PwC das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der OECD um sechs Billionen US-Dollar pro Jahr steigern. Gleichzeitig könnte die Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles das Einkommen von Frauen in der gesamten OECD um zwei Billionen US-Dollar pro Jahr steigern.Die Studie (in englischer Sprache) finden Sie unter folgendem Link: https://www.pwc.co.uk/services/economics/insights/women-in-work-index.htmlÜber PwC: PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 295.000 Mitarbeitende in 156 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Nils PhilippPwC | Marketing & CommunicationsTel.: +49 211 981-2128E-Mail: nils.philipp@pwc.comwww.pwc.deOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell