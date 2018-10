PwC-Studie signalisiert Zeitenwende: Streaming-Anbieter greifen Marktführerschaft des klassischen Fernsehens an

Düsseldorf (ots) -Aktuelle PwC-Studie: Unter 14- bis 29-Jährigen sind Netflix,Amazon und Co. erstmals beliebter als das klassische Fernsehen /Pay-TV wächst weiter / Printmedien verlieren deutlich /Individualisierbarkeit treibt Umsätze der Online-Werbung nach oben /Gaming-Branche mit guten Aussichten / Virtual Reality mit höchstenWachstumsratenDie Medien- und Unterhaltungsbranche in Deutschland wächst weiter.2017 hat sie ihren Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozentauf 60,6 Milliarden Euro gesteigert. Damit wird der Trend dervergangenen drei Jahre fortgesetzt, als der Gesamtumsatz ebenfallsjeweils um mehr als eine Milliarde Euro stieg. Bis 2022prognostiziert die Wirtschaftsprüfungs- und BeratungsgesellschaftPricewaterhouseCoopers (PwC) der deutschen Medien- undUnterhaltungsbranche ein durchschnittliches Jahresumsatzwachstum von1,8 Prozent auf 66,2 Milliarden Euro.Diese und zahlreiche detaillierte Branchenentwicklungen gehen ausdem neuen "German Entertainment and Media Outlook" von PwC hervor.PwC veröffentlicht diese Branchenanalyse seit 15 Jahren. Nun sindErgebnisse für 2017 und die Prognosen für die kommenden fünf Jahreerschienen. Aus der umfangreichsten Studie in Deutschland zum Themawerden auch die Gewinner und Verlierer der Branche ersichtlich.Bei jungen Erwachsenen hat VoD das klassische TV schon überholtEiner der Gewinner des Jahres 2017 - mit bestenWachstumsperspektiven - ist Video-on-Demand (VoD). Dessen bekanntesteAnbieter sind Netflix und Amazon Prime. Im vergangenen Jahr ist derVoD-Umsatz in Deutschland im Vergleich zu 2016 um 13,5 Prozent auf866 Millionen Euro gestiegen. Bis 2022 geht der "German Entertainmentand Media Outlook" von einem durchschnittlichen Jahreswachstum von9,8 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro aus.Werner Ballhaus, der für die Studie verantwortliche Leiter desPwC-Bereichs Technologie, Medien und Telekommunikation, begründet:"VoD-Dienste werden vor allem bei jungen Leuten immer beliebter. Siewollen Filme und andere Sendungen zeitlich flexibel sehen." Derdurchschnittliche Anteil der VoD-Nutzer unter den 14- bis 29-Jährigenlag 2017 laut Digitalisierungsbericht der Medienanstalten mit 44Prozent erstmals über dem Nutzungsanteil des klassischen Fernsehens(38 %). Tendenz: steigend.Nationale Fernsehsender unter ZugzwangDer Gesamtumsatz (ohne Werbung) im deutschen Fernsehmarktstagniert. Bis 2022 wird er voraussichtlich nur noch umdurchschnittlich 0,4 Prozent pro Jahr auf 12,1 Milliarden Eurosteigen. "Globale Player wie Netflix und Amazon werden im Vergleichzu einem nationalen Anbieter immer größere Skaleneffekte und damitumfangreichere Investitionsmöglichkeiten haben. Nationale Sendersollten daher verstärkt über eine Strategie nachdenken, die es ihnenerlaubt, ihre Kräfte zu bündeln und gemeinsam gegen die großen Playeranzutreten", sagt Werner Ballhaus. Allerdings ist der Fernsehmarktsehr differenziert zu betrachten: Er unterteilt sich nachEmpfangsarten in Kabel, Satellit, IPTV und Terrestrik bzw. nach Artder empfangenen Inhalte in Pay- oder Free-TV.Der Pay-TV- und der Heimkino-Markt entwickeln sich entgegengesetztPay-TV etabliert sich zunehmend als dritte Säule neben demwerbefinanzierten Free-TV und dem gebührenfinanzierten öffentlichenRundfunk im deutschen Fernsehmarkt. Mit 103 abonnierbarenPay-TV-Sendern wuchs der Markt dynamisch und erreichte 2017 mit 7,9Millionen Abonnenten einen neuen Höchststand. Beim Pay-TV-Umsatzerwarten wir bis 2022 ein durchschnittliches jährliches Wachstum vondrei Prozent auf etwa 2,7 Milliarden Euro Umsatz.In die entgegengesetzte Richtung entwickelt sich seit längerem derHeimkinomarkt. Hier sank der Umsatz 2017 gegenüber dem Vorjahr um13,8 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro. Darin enthalten istbeispielsweise der Umsatz im physischen Verleihgeschäft - zumBeispiel von DVD. Dieser lag 2017 mit 84 Millionen Euro um 30,6 %niedriger als im Vorjahr. Der physische Verkauf stand 2017 mit 974Millionen Euro Umsatz etwas besser da, erzielte aber dennoch 11,9 %weniger Umsatz als 2016.Das Fernsehen muss bei personenbezogener Werbung aufholenAuch die lineare TV-Werbung wächst über den Betrachtungszeitraumdes PwC-"Outlook". Das Wachstum ist hier jedoch geringer als bei derOnline-Werbung. Zwar ist der Umsatz mit TV-Werbung 2017 um 2,3Prozent auf 5,1 Milliarden Euro gestiegen. Aber das im Vergleich zurOnline-Werbung ohnehin schon geringe Wachstum wird bis 2022voraussichtlich weiter sinken. Die Umsatzerwartung von PwC fürTV-Werbung im Jahr 2022 liegt bei 5,5 Milliarden Euro. Davon dürftenrund 4,9 Milliarden Euro Umsatz auf lineare Werbung und rund 695Millionen Euro Umsatz auf Online-TV-Werbung entfallen."Das Fernsehen ist gefordert, den Wandel zu personenbezogenerWerbung mitzumachen. Die bereits sehr hohe Verbreitung von Smart-TVsermöglicht dieses", erklärt Werner Ballhaus. Ein erster Ansatz fürmehr Zielgruppengenauigkeit seien Werbespots, die nur auf denBildschirmen von Zuschauern ausgestrahlt werden, die in einerbestimmten Region wohnen oder andere spezifische Merkmale aufweisen.Print-Medien verlieren trotz Digitalstrategien stetig anWerbeumsatzEin weiterer Verlierer sind Printmedien. So ist dasGesamtumsatzvolumen im Zeitschriften-Segment 2017 im Vergleich zumJahr zuvor um 1,8 Prozent gesunken. Das Tageszeitungen-Segment büßte0,9 Prozent ein. Bis 2022 prognostiziert PwC für die Segmente einenRückgang der Einnahmen um 1,5 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro(Zeitschriften) bzw. um 1,1 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro(Zeitungen).Die Werbeerlöse der Zeitungen sind 2017 um insgesamt 4,4 Prozentauf 2,8 Milliarden Euro geschrumpft. Für 2022 prognostiziert derPwC-"Outlook" weitere Rückgänge bis auf 2,5 Milliarden Euro. Davonwerden 2,1 Milliarden Euro voraussichtlich aus Print-Werbeerlösenstammen - und 380 Millionen Euro aus Online-Werbung, welche auf denOnline-Plattformen der Zeitungen geschaltet wird.Online-Werbung wächst durch Technologien zur IndividualisierungDas Internet ist das umsatzstärkste Werbemedium in Deutschland.Online-Werbung gehört deshalb weiterhin zu den großen Gewinnern desaktuellen "German Entertainment and Media Outlook". In diesem Segmentstieg der Umsatz 2017 um 8,5 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro."Online-Werbung ist vor allem deshalb attraktiv, weil sie individuellauf die Interessen jedes einzelnen Online-Nutzers abgestimmt werdenkann", sagt Werner Ballhaus. "Voraussetzung dafür sind große Mengenan Kundendaten, die ständige Pflege dieser Daten - und ihreintelligente Nutzung."Für die Online-Werbung prognostiziert PwC ein jährlichesDurchschnittswachstum von 5,7 Prozent pro Jahr auf 9,8 MilliardenEuro bis 2022. Innerhalb der Online-Werbung glänzt mobile Werbung -auf Smartphones, Tablets etc. - mit einem durchschnittlichenJahreswachstum von 18,5 Prozent als stärkster Wachstumstreiber.Virtual-Reality-Angebote sind Senkrechtstarter mit großemPotenzialNeue Technologien ermöglichen auch immer raffiniertereVideospiele. Diese entwickeln sich zu einem zunehmend gewichtigenMediensegment. 2017 lag der Gaming-Umsatz mit 4,5 Milliarden Euro11,4 Prozent höher als im Jahr zuvor. Davon entfielen fast die Hälfte- 2,2 Milliarden Euro -auf Social/Casual Games. Bis 2022 erwartet PwCweitere Umsatzanstiege um durchschnittlich 6,4 Prozent jährlich auf6,2 Milliarden Euro für das Videospiele-Segment.Virtual-Reality-Angebote sind Senkrechtstarter. Hier bewegenNutzer sich mittels spezieller Brillen durch virtuelle Welten. DerUmsatz damit hat sich 2017 im Vergleich zum Jahr zuvor auf 191Millionen Euro mehr als vervierfacht. Für 2022 sieht PwC dasUmsatzpotenzial bei 720 Millionen Euro. Die wachstumsstärkstenBereiche im Virtual-Reality-Segment sind Virtual Gaming und Videos.Weitere Informationen finden Sie hier: www.pwc.de/gemoÜber PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 250.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. DieBezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine odermehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. WeitereDetails unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Julia WollschlägerPwC CommunicationsTel.: +49 211 981-5095E-Mail: julia.wollschlaeger@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell