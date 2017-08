PwC-Studie: eSport entwickelt sich in Deutschland zum Massenphänomen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Jeder dritte 14- bis 35-Jährige hierzulande spielt wettkampfmäßigComputerspiele, zeigt eine PwC-Umfrage / 25 Prozent sehen sicheSport-Übertragungen im Fernsehen oder Internet an / Mit digitalemSport wurden zuletzt bereits 33 Mio Euro umgesetzt / PwCprognostiziert eine Verdreifachung bis 2021 - damit wäre eSport fastmit Eishockey oder Basketball vergleichbareSport entwickelt sich in Deutschland allmählich zumMassenphänomen. Das zeigt eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC unter rund 1.000 Befragten zwischen 14 und35 Jahren. Demnach spielt inzwischen jeder Dritte in dieserAltersgruppe wettkampfmäßig Computerspiele. Knapp drei Prozentbeschreiben sich dabei als ambitionierte oder professionelleeSportler. Zudem verfolgen rund 25 Prozent regelmäßig die Übertragungvon digitalen Sportereignissen im Fernsehen oder auf speziellenStreaming-Portalen im Internet."Auch wenn uns natürlich bewusst war, dass kompetitiveComputerspiele immer beliebter werden - wie weit eSport mittlerweileverbreitet ist, fanden wir doch erstaunlich", sagt Werner Ballhaus,Leiter des Bereichs Technologie, Medien und Telekommunikation bei PwCin Deutschland. Er hält es für wahrscheinlich, dass eSport in einigenJahren ähnlich anerkannt sein wird wie traditionelle Sportarten:"Auch hierzu liefert unsere Umfrage entsprechende Indizien. Zwarnehmen nur 16,2 Prozent eSport als richtigen Sport wahr. 40,1 Prozentfinden allerdings, dass digitaler Sport in die gleiche Kategoriegehört wie zum Beispiel Schach oder Motorsport", so Ballhaus.Viermal so groß wie der britische und der französische MarktMit der zunehmenden Popularität wachsen auch dieVermarktungspotenziale. So erlöste die hiesige eSport-Branche imvergangenen Jahr bereits 32,8 Millionen Euro. Zum Vergleich: InFrankreich und Großbritannien - den nächstgrößeren europäischenMärkten - waren es jeweils nur rund 8 Millionen Euro. Globalbetrachtet liegt Deutschland damit auf Platz vier hinter den USA (98Mio. Euro), Südkorea (92 Mio. Euro) und China (51 Mio. Euro). "Beieiner Pro-Kopf-Betrachtung stünde Deutschland sogar vor den USA undChina. Südkorea wiederum ist ein Sonderfall, weil eSport dort eineviel größere Tradition hat als in allen anderen Ländern", erläutertNiklas Wilke, Partner bei PwC und Gaming-Experte.Wichtigste Umsatzquelle waren mit rund 12 Millionen Euro dieSponsoring-Einnahmen. Auf Platz zwei folgten die Erlöse aus demVerkauf von Werbeflächen auf Streaming-Plattformen (8,4 MillionenEuro). Weitere rund 6 Millionen Euro wurden mit sogenanntem PremiumContent erzielt. Dazu zählen Teilnahmegebühren, virtuelleSpielanalysen oder Sonderzugänge für Spieler zu speziellen Missionen.Laut PwC-Prognose könnte sich der Gesamtumsatz bis 2021 auf gut 90Millionen Euro verdreifachen - wobei das größte Wachstumspotenzial imVerkauf von Medienrechten liegt. "Treffen unsere Vorhersagen zu, dannkommt eSport hierzulande in einigen Jahren auf ähnlich hohe Erlöse,wie sie zuletzt die Deutsche Eishockey-Liga oder dieBasketball-Bundesliga erzielt haben", so PwC-Experte Ballhaus.15.000 Zuschauer- welche Sportart außer Fußball hat das schon?Tatsächlich ist das Publikumsinteresse schon jetzt enorm, und zwarnicht nur via Internet oder Fernsehen, sondern auch vor Ort. Als sichMitte Juli die besten Counter-Strike-Spieler der Welt zur "ESL OneCologne" - einem der größten eSport-Turniere der Welt - versammelten,war die Kölner Lanxess-Arena mit 15.000 Zuschauern ausverkauft."Solche Zuschauerzahlen erreicht jenseits des Fußballs kaum eineSportart in Deutschland", betont PwC-Partner Wilke.Dazu passt, dass immerhin 7,6 Prozent der von PwC befragten 14-bis 35-Jährigen angaben, schon mal einen eSport-Wettkampf live imStadion oder in einer Halle verfolgt zu haben. Weitere 25,7 Prozentmeinten, dass sie sich vorstellen könnten, dies in Zukunft einmal zutun - und nur 40,6 Prozent zeigten überhaupt kein Interesse, einmaleinem E-Sport-Event live beizuwohnen (die übrigen sagten, sie hättenkeine Zeit oder es sei ihnen zu teuer).Die Studie finden Sie hier zum kostenlosen Download:http://ots.de/T66Y1Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 223.000Mitarbeiter in 157 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/odereine oder mehrere der rechtlich selbstständigenNetzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Julia WollschlägerPwC CommunicationsTel.: (0211) 981 - 5095E-Mail: julia.wollschlaeger@pwc.comOriginal-Content von: PwC PriceWaterhouseCoopers, übermittelt durch news aktuell