PwC-Studie beziffert Potenzial künstlicher Intelligenz auf 430 Milliarden Euro (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Allein dank künstlicher Intelligenz (KI) dürfte die deutscheWirtschaft bis 2030 um mehr als elf Prozent wachsen /Gesundheitsbranche und Automobilsektor spüren KI-Effekt am stärksten/ Wachstum basiert vor allem auf Innovationen - und weniger aufEffizienzsteigerungen / Ängste vor massenhaften Jobverlusten, dienach ersten Berichten über Entlassungen derzeit grassieren, sindüberzogenDigitale Assistenten, Chatbots und maschinelles Lernen: Lösungenauf Basis künstlicher Intelligenz gehören inzwischen zum Alltag. Unddiese Entwicklung wird sich deutlich beschleunigen: Bis zum Jahr 2030dürfte das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) allein wegen KI um11,3 Prozent steigen. Das entspricht einer Summe von rund 430Milliarden Euro.Zu diesem Ergebnis kommt eine detaillierte Deutschland-Auswertungder globalen PwC-Studie "Sizing the prize. What's the real value ofAI for your business and how can you capitalise?", die darüber hinauszeigt, dass das weltweite Potenzial bei 15,7 Billionen US-Dollarliegt. Das entspricht einem Zuwachs von rund 14 Prozent bis 2030. DieStudie ist der Auftakt zu einer Serie über die Auswirkungen von KIauf einzelne Branchen.Game Changer: KI verändert - fast - alles"Künstliche Intelligenz hat das Potenzial zum 'Game Changer'",sagt Christian Kirschniak, Head of Data & Analytics Advisory PwCEurope. "Dank KI-Technologien wird es in naher Zukunft viele Dingegeben, die wir uns heute nicht vorstellen können und die weit übersimples Automatisieren oder Beschleunigen hinausgehen."Das deutsche KI-Potenzial von 430 Milliarden Euro bis 2030 basiertauf zwei Säulen: Unternehmen bringen neue, innovative Produkte aufden Markt, die qualitativ hochwertiger und stärker auf den einzelnenKunden zugeschnitten sind. Dies wird die Nachfrage ankurbeln unddürfte der Studie zufolge fast 60 Prozent des KI-Zuwachses ausmachen.Dieser Effekt ist damit stärker als die zweite Säule - dieEffizienzgewinne, die durch KI-Technologien entstehen. Das deckt sichmit den weltweiten Zahlen: Mit 9,1 Billionen US-Dollar entfällt dergrößere Teil des KI-Potenzials von insgesamt 15,7 Billionen US-Dollarauf Innovationen.China und die USA spüren den AI-Effekt am stärkstenIm Ländervergleich dürften China und die USA am stärksten vomKI-Boom profitieren. Für China haben die PwC-Experten errechnet, dassdie Wirtschaft bis 2030 allein durch KI um mehr als ein Viertelwachsen dürfte. Das entspricht einem Potenzial von sieben BillionenUS-Dollar. In Nordamerika sind es 3,7 Billionen US-Dollar (knapp 15Prozent).Für Nordeuropa beziffern die Experten das Wachstumspotenzial aufrund zehn Prozent. Mit mehr als elf Prozent steht Deutschland damitim Vergleich zu seinen Nachbarländern gut da."Deutschland profitiert in besonderem Maße von künstlicherIntelligenz", kommentiert Kirschniak. "Der Anteil der Branchen, indenen starke Produktivitätssteigerungen durch KI möglich sind, isthier überdurchschnittlich hoch." Das betreffe etwa die industrielleFertigung.Gesundheitsbranche und Automobilsektor besonders betroffenUm die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Produkte undServices verschiedener Branchen zu analysieren, haben diePwC-Experten den Artificial Intelligence Impact Index entworfen(Details zur Methodik siehe Fußnote). Mit jeweils 3,7 Punkten aufeiner Skala von 1 bis 5 ist demnach der Einfluss auf dieHealthcare-Branche und die Automobilindustrie am stärksten. Es folgendie Finanzbranche (3,3) und der Transport- und Logistiksektor (3,2)."Künstliche Intelligenz wird zahlreiche Branchen disruptivverändern", sagt Kirschniak. "Unternehmen, die sich nicht schnellgenug anpassen und die neuen Technologien rasch adaptieren, laufenGefahr, von agileren und innovativeren Konkurrenten überrundet zuwerden."Etablierte Unternehmen müssen Strukturen überdenkenAbsehbar ist auch, dass durch den Durchbruch der künstlichenIntelligenz Arbeitsplätze wegfallen. Maschinen übernehmen repetitiveTätigkeiten, die bislang Menschen ausgeführt haben. Auf der anderenSeite entstehen aber neue Jobs und Berufsbilder: Um den reibungslosenVerkehr in einer fahrerlosen Welt sicherzustellen, wird esbeispielsweise Lotsen geben, die den Verkehr steuern wie Fluglotsendies heute im Luftraum tun."Wir werden in allen Branchen Arbeitskräfte brauchen, die kreativüber den Einsatz von KI nachdenken", sagt PwC-Partner Kirschniak."Die Herausforderung für Unternehmen besteht darin, geeigneteMitarbeiter für diese Aufgaben zu finden und zu rekrutieren. Umattraktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen deshalbinsbesondere etablierte Firmen generell ihre Strukturen überdenken.Denn in fünf oder zehn Jahren werden wir möglicherweise Unternehmenals Marktführer erleben, die heute noch gänzlich unbekannt sind."Hinweise zur Methodik:Um den AI Impact Index zu errechnen, haben die PwC-Experten mitMarktvertretern und der Fraunhofer-Gesellschaft zusammengearbeitet.Anhand folgender Kriterien haben sie Anwendungsfälle von neuenProdukten und Produktverbesserungen für acht Sektoren auf einer Skalavon 1 bis 5 bewertet:- Potenzial zur Verbesserung der Personalisierung,- Potenzial zur Qualitätsverbesserung,- Potenzielle Zeitersparnis für den Konsumenten,- Verfügbarkeit von Daten, um diese Vorteile zu realisieren.Pressekontakt:Angelika Yuki KöhlerPwC CommunicationsTel.: (0211) 981 - 5371E-Mail: angelika.yuki.koehler@pwc.comwww.pwc.de/ki-potenzialOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell